Мобілізація в Україні: чи вручатимуть військовозобов'язаним жінкам повістки в листопаді

Військовозобов'язаним українцям можуть вручити три види повісток — для уточнення даних, на проходження ВЛК та мобілізаційне розпорядження.

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація до 15 листопада, проте після цієї дати Верховна Рада може продовжити терміни. У цей період на військову службу можуть призвати придатних до військової служби чоловіків. Крім цього, повістки можуть вручити жінкам, які стоять на військовому обліку. Про це повідомив "24 Канал".

У листопаді мобілізувати до лав Збройних сил України можуть військовозобов'язаних чоловіків:

віком від 18 до 60 років, які визнані придатними або обмежено придатними до служби, перебувають у запасі та не мають досвіду служби;

віком від 18 до 60 років, які визнані придатними або обмежено придатними до служби, мають досвід військової служби;

віком від 18 до 27 років, які визнані придатними або обмежено придатними до служби, якщо проходили службу в запасі;

яких виключили та зняли з військового обліку, якщо ВЛК визнала їх придатними, та вони не вчиняли тяжких та особливо тяжких злочинів;

з інвалідністю віком від 18 до 60 років, якщо ВЛК визнала їх придатними або обмежено придатними до служби (за власним бажанням).

Крім цього, у листопаді повістки можуть отримати військовозобов'язані жінки, які стали на військовий облік.

Види повісток

Представники територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) можуть вручити військовозобов'язаним чоловікам три види повісток, а саме:

повістки для уточнення даних (необхідна для оновлення інформацію про склад родини, стан здоров'я, зміну місця роботи, контактні дані, місце проживання);

повістки на проходження військово-лікарської комісії (для визначення придатності, непридатності або обмеженої придатності до служби);

мобілізаційне розпорядження (вручається після проходження ВЛК, якщо чоловіка визнали придатним до військової служби).

Нагадаємо, юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян заявила, що роботодавці можуть вручати повістки своїм працівникам під час дії воєнного стану. Також це можуть зробити, окрім представників ТЦК та СП, представники органу Служби безпеки України, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, органів місцевого самоврядування та інші категорії.

Військовий та екскомандир батальйону "Айдар" Євген Дикий вважає, що в Україні не вийде уникнути великої мобілізації. З його слів, потрібно знайти заміну тим, хто воює з перших днів війни.