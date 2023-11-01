Міноборони Британії відзвітували про реалізацію програми "Інтерфлекс": що отримала Україна (фото)

Велика Британія виділила Україні 2,3 млрд фунтів стерлінгів як військову допомогу, до якої увійшли бронетехніка, боєприпаси, амуніція, вибухівка, медичне приладдя та багато іншого.

Уряд Великої Британії надає військову підтримку Україні в межах Закону про збройні конфлікти (LOAC), в якому містяться механізми підготовки українських новобранців на території Великої Британії. У зв'язку з цим Міноборони Британії відзвітувало про виконану роботу, опублікувавши роз'яснення програми "Інтерфлекс", згідно з якою Україна отримала військову допомогу.

Що відомо про програму "Інтерфлекс"

Програма "Інтерфлекс" — це програма підготовки українських новобранців під керівництвом Великої Британії, в рамках якої вони отримують навички ведення бойових дій в умовах російської агресії.

Програма розрахована на новобранців-добровольців, які вступають до лав Збройних Сил України і не мають практично жодного досвіду військової служби, і спрямована на навчання їх навичкам, необхідним для виживання та ефективного виконання бойових завдань.

Підготовка українських бійців за програмою "Інтерфлекс" Підготовка українських бійців за програмою "Інтерфлекс" Підготовка українських бійців за програмою "Інтерфлекс" Підготовка українських бійців за програмою "Інтерфлекс" Підготовка українських бійців за програмою "Інтерфлекс" Підготовка українських бійців за програмою "Інтерфлекс" Підготовка українських бійців за програмою "Інтерфлекс" Підготовка українських бійців за програмою "Інтерфлекс" Підготовка українських бійців за програмою "Інтерфлекс" Підготовка українських бійців за програмою "Інтерфлекс" Підготовка українських бійців за програмою "Інтерфлекс" Підготовка українських бійців за програмою "Інтерфлекс" Підготовка українських бійців за програмою "Інтерфлекс" Підготовка українських бійців за програмою "Інтерфлекс" Підготовка українських бійців за програмою "Інтерфлекс" Підготовка українських бійців за програмою "Інтерфлекс"

З моменту початку програми навчання в червні 2022 року в рамках операції "Інтерфлекс" було навчено понад 10 000 новобранців, і цю програму було продовжено з метою навчання до 20 000 осіб у 2023 році. Курс навчання розрахований щонайменше на п'ять тижнів і охоплює поводження зі зброєю, надання першої медичної допомоги на полі бою, вивчення законів збройних конфліктів, тактику патрулювання і підготовку в умовах сільської місцевості.

"Велика Британія та міжнародні партнери спільно працюють над тим, щоб забезпечити українських новобранців навичками, необхідними для захисту їхньої суверенної території", — йдеться в публікації.

Військова допомога Великої Британії

Велика Британія виділила Україні 2,3 млрд фунтів стерлінгів як військову допомогу, зокрема:

ескадрон (рота) з 14 танків Challenger 2;

самохідні гармати AS90;

броньовані машини Bulldog і CVR(T);

протитанкові ракети (включно з NLAW, Javelin, Brimstone та іншими протитанковими засобами);

реактивні системи залпового вогню;

машини Stormer, оснащені пусковими установками Starstreak і сотнями ракет;

морські ракети Brimstone;

артилерійські боєприпаси, боєприпаси для стрілецької зброї, боєприпаси для боротьби з оборонними спорудами і 4,5 тонни пластикової вибухівки;

засоби боротьби з безпілотниками;

вертольоти Sea King;

шоломи;

бронежилети;

медичне приладдя;

прилади нічного бачення;

зимовий одяг та ін.

Зазначимо, що в цьому списку британського Міноборони відсутні крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow.

У повідомленні британського відомства додали, що вся надана допомога призначена для бойових дій проти противника і військових об'єктів, оскільки LOAC наголошує на "необхідності проводити відмінність між комбатантами та цивільним населенням, між цивільними об'єктами і військовими цілями, а також спрямовувати операції тільки проти військових цілей".

Нагадаємо, державна міністриня Великої Британії Енн-Марі Тревельян 30 жовтня заявила, що оборонні британські підприємства в перспективі можуть бути інтегровані в український військово-промисловий комплекс. Вона зазначила інженерний потенціал України й додала, що українці дуже винахідливі.