Після пуску ракет: на Кримському мосту встановили димову завісу (відео)

У Криму оголосили повітряну тривогу, яка триває більш як годину, написали у російських пабліках. При цьому над Кримським мостом та Севастопольською бухтою встановили димову завісу.

Вдень 1 листопада у Криму оголосили повітряну тривогу та вирішили захистити Кримський міст від ударів з повітря. Для цього у трьох точках на мосту встановили диму завісу та припинили проходження морських суден. Про ситуацію на мосту стало відомо з відео, опублікованого у Telegram-каналі Baza.

Відео зняте з корабля, який стоїть на відстані кількох сотень метрів від Кримського мосту. Голос за кадром розповідає, що корабель ось-ось мав пройти через міст, але їм довелось "стати на рейді". Тим часом видно, як мінімум у трьох точках споруду охопив дим — це встановили димну завісу, яка закриває міст з повітря.

Ситуація в Криму — деталі

Губернатор Севастополя наразі не прокоментував ситуацію щодо Кримського мосту, лише повідомив, що є задимлення у Севастопольській бухті — це димове маскування. О 09:49 чиновник зазначив, що оголошено повітряну тривогу.

Тим часом споруду закрили на в'їзд та виїзд, а повітряна тривога все ще тривала об 11:22. Стверджувалось, начебто півострову загрожує ракетна атака з боку України.

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Крім того, о 10:28 у місцевих пабліках написали, що працювали російські сили ППО: "Усі цілі збили. До Криму нічого не долетіло", — ідеться у одному з дописів.

Зазначимо, 30 жовтня російська влада повідомила про "масовану ракетну атаку" по території Криму. Запевняли, що летіло вісім ракет Storm Shadow: їх усі начебто перехопили. Тим часом губернатор Развожаєв розповів про наслідки "падіння уламків" — їх помітили у десяти точках навколо Севастополя.

31 жовтня стало відомо про влучання українських снарядів по системі ППО ЗС РФ, встановленій біля міста Саки. Удар підтвердили в Силах оборони: повідомили, що знищено установку С-300.

Між тим супутникові світлини свідчать, що ЗС РФ встановлюють нові установки протиповітряної оборони на території окупованого півострова. Зокрема, виявили три установки у районі Оленівки, куди вже діставали українські ракети.

Нагадуємо, завдяки відео з місця подій підтверджено знищення 200 одиниць військової техніки ЗС РФ під Авдіївкою. Тим часом в ніч на 1 листопада ворог атакував Україну 12 дронами-камікадзе Shahed-136 та однією ракетою: Повітряні Сили ЗСУ відзвітували про знищення 11 безпілотників.