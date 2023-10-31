ЗСУ пошкодили ЗРК С-300 під час ракетного удару по Криму 30 жовтня, — ЗМІ (карта)

За даними журналістів, удар здійснювався біля населеного пункту Молочне Сакського району, де розміщено комплекс протиповітряної оборони РФ.

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Після ракетних ударів у селі Молочне Сакського району окупованого Криму 30 жовтня було пошкоджено зенітно-ракетний комплекс "С-300". Про це повідомляє російське медіа Astra з посиланням на джерела.

Повідомляють, що Сили оборони провели ракетну атаку 30 жовтня приблизно о 6 ранку в районі села Молочне Сакського району, де дислокується комплекс ППО МО РФ.

"Унаслідок атаки пошкоджено ЗРК С-300, знищено дизель-генератор. Попередньо, постраждалих немає", — ідеться в публікації.

Карта ударів у Криму

Нагадаємо, що протягом жовтня ЗСУ завдали шкоди двом російським системам ППО в Луганську та Криму. За відомостями Центру стратегічних комунікацій, успішні операції проводилися 25 і 30 жовтня. За даними командування, в окупованому Луганську систему С-400 знищено повністю. А на західному узбережжі окупованого Криму успішно пошкоджено стратегічний об'єкт системи ППО.

Також повідомлялося, що в ніч на 30 жовтня під час ракетного удару по Севастополю ЗСУ вразили цінні стратегічні системи ППО. За словами спікера ВМСУ Дмитра Плетенчука, можливо, йдеться про системи дальнього радіусу дії, що матиме значення під час деокупації Криму.

Також повідомлялося, що в Новофодерівці можливий "приліт" територією аеродрому, у Севастополі зафіксовано щонайменше три вибухи, вибухи чули і в Саках.