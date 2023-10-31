ВСУ повредили ЗРК С-300 во время ракетного удара по Крыму 30 октября, — СМИ (карта)

По данным журналистов, удар осуществлялся возле населенного пункта Молочное Сакского района, где размещен комплекс противовоздушной обороны РФ.

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После ракетных ударов в селе Молочное Сакского района оккупированного Крыма 30 октября был поврежден зенитно-ракетный комплекс "С-300". Об этом сообщает российское медиа Astra со ссылкой на источники.

Сообщается, что Силы обороны провели ракетную атаку 30 октября примерно в 6 утра в районе села Молочное Сакского района, где дислоцируется комплекс ПВО МО РФ.

"В результате атаки поврежден ЗРК С-300, уничтожен дизель-генератор. Предварительно, пострадавших нет", — говорится в публикации.

Карта ударов в Крыму

Напомним, что в течение октября ВСУ нанесли ущерб двум российским системам ПВО в Луганске и Крыму. По сведениям Центра стратегических коммуникаций, успешные операции проводились 25 и 30 октября. По данным командования, в оккупированном Луганске система С-400 уничтожена полностью. А на западном побережье оккупированного Крыма успешно поврежден стратегический объект системы ПВО.

Также сообщалось, что в ночь на 30 октября ходе ракетного удара по Севастополю ВСУ поразили ценные стратегические системы ПВО. По словам спикера ВМСУ Дмитрия Плетенчука, речь, возможно, идет о системах дальнего радиуса действия, что будет иметь значение при деоккупации Крыма.

Также сообщалось, что в Новофодеровке возможен "прилет" по территории аэродрома, в Севастополе зафиксировано, по меньшей мере, три взрыва, взрывы слышали и в Саках.