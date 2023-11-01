ЗС РФ переодягаються у цивільний одяг на лівому березі: в "Атеш" назвали причину

Російські військові переодягаються у цивільний одяг, але носять з собою зброю або військові рюкзаки. Вони пересуваються групами по 4-8 осіб, розповіли в українському підпіллі.

На лівому березі Херсонської області військові Збройних сил Російської Федерації почали переодягатися в цивільний одяг через страх перед місцевими. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Окупанти через українське підпілля на Херсонщині почали переодягатися у цивільний одяг", — йдеться у повідомленні.

Партизани зазначили, що на лівому березі Дніпра окупанти почали частіше з'являтися в цивільному одязі замість камуфляжу. Проте їх легко ідентифікувати через зброю чи військовий рюкзак. Агенти "Атеш" наголосили, що вони часто пересуваються групами по 4-8 осіб.

В українському підпіллі вважають, що рішення щодо зміни одягу окупанти прийняли через страх перед місцевим населенням, яке активно моніторить пересування ворога та розміщення військовим об'єктів.

"Наші агенти докладають максимальної кількості зусиль, щоб тримати на контролі всі види діяльності окупантів для подальшої передачі інформації СОУ", — додали в "Атеш".

Нагадаємо, 1 листопада речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков заявив, що російські військові розпочали евакуацію "держустанов" з документами з лівого берега Херсонської області. Він зазначив, що окупанти планують залишити регіон з награбованим майном.

Аналітики Інституту вивчення війни за 29 жовтня повідомили, що українські військові утримують деякі позиції в Кринках, що за 30 кілометрів від Херсона. Також вони продовжують обмежені атаки на лівому березі Дніпра в районі Антонівського залізничного моста.