Мобілізація в Україні: кому з призваних працівників збережуть заробітну плату

Крім мобілізованих та призваних на військову службу за контрактом, право на збереження посади та зарплати мають добровольці територіальної оборони.

Мобілізованим працівникам та прийнятим на військову службу за контрактом повинні зберігати місце роботу та посаду на весь період служби. Про це повідомили у "Юридичній сотні" у Facebook.

"Кодекс законів про працю України гарантує мобілізованим працівникам та прийнятим на військову службу за контрактом на весь період служби збереження місця роботи і посади", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, педагогічним та науково-педагогічним працівникам виплачується середній заробіток під час всього періоду служби. Проте не всі працівники закладу освіти мають це право. Зокрема, постановка Кабміну від 14 червня 2000 року № 963 затвердила список посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, яким можуть виплачувати зарплатню.

Згідно з законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та ст. 119 Кодексу законів про працю, на працівників, які уклали контракт добровольця територіальної оборони, виконують державні або громадські обов'язки та перебувають під захистом держави, поширюються гарантії соціального та правового захисту. У результаті чого такі військові мають право на збереження місця роботи та середньої зарплати.

У "Юридичній сотні" наголосили, що в такому випадку роботодавець має право вимагати від добровольця підтвердження, що той виконує поставлені командиром завдання у робочий час. Також це повинні підтвердити командири ДФТГ, це можна зробити будь-якими засвідченими документами, оскільки форма такого підтвердження не визначена законодавством.

Нагадаємо, юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян розповіла, що крім представників ТЦК та СП, вручати повістки можуть роботодавці.

Раніше повідомлялося, що в листопаді повістки можуть вручити не лише військовозобов'язаним чоловікам, але й жінкам, які стали на військовий облік.