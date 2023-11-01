За однієї умови: Арестович заявив, що згодився б не відвойовувати окуповані території (фото)

Ексрадник ОП поділився "передвиборчою програмою", в якій запропонував не відвойовувати захоплені Росією регіони в разі вступу в НАТО. Також серед його пропозицій — дозволити чоловікам виїжджати з України.

Колишній позаштатний радник Офісу президента та блогер Олексій Арестович поділився своєю "передвиборчою програмою". Про це відомо з його публікації у соцмережах від 1 листопада.

"Цей момент настав", — написав він.

Один з пунктів в оприлюдненому списку стосується тимчасово окупованих територій. Арестович згоден відмовитись від відвоювання захоплених ЗС РФ земель, якщо Україну візьмуть у НАТО.

"Пропозиція колективному Заходу — ми готові до варіанта Кіссінджера — вимагаємо вступу до НАТО із зобов'язанням не відвойовувати окуповані на момент вступу території, а добиватися їхнього повернення лише політичним шляхом", — йдеться у "програмі".

Також блогер пропонує запровадити в Україні надзвичайний стан у сферах економіки, нацбезпеки, енергетики й фінансів.

"Ціль — скорочення процедур, прискорення розвитку", — зазначив він.

Арестович не забув і про бойові дії, пропонуючи війську стати у стратегічну оборону на фронті.

"Змінюємо кадрову політику в Силах оборони на людиноцентричну: більше життя зберегти, більше фахівців виростити", — пояснив він.

Блогер пропонує змінити й систему мобілізації, зокрема дозволити виїзд за кордон військовозобов’язаним чоловікам.

"Запроваджуємо підготовку резервів на попередження та ротацію мобілізованих. Випускаємо чоловіків за кордон – з умовою повернення у разі призову", — описав він.

Арестович запропонував ще низку реформ, зокрема пенсійну та судову. Він додав, що "це для початку".

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Нагадаємо, раніше блогер Олексій Арестович пропонував, щоб військовозобов’язаним чоловікам дозволили виїжджати з України з певними обмеженнями. За його задумом, українці мали б підписувати у ТЦК спеціальне зобов’язання про повернення в разі призову.

14 жовтня Олексій Арестович заявив, що Україна перебуває у "стратегічному глухому куті". З його слів, керівництво держави наполягає на "помилковій політиці" та веде народ "до катастрофи".