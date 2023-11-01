Літаки РФ скидають вибухівку за маршрутами цивільних кораблів у Чорному морі, — ОК Південь

За даними командування, протягом минулої доби зафіксовано три випадки, коли тактична авіація РФ скидала міни й керовані бомби за маршрутами цивільного судноплавства в Чорному морі.

Україна звинуватила РФ у терорі цивільного судноплавства. Російські літаки скидають міни та інші вибухові пристрої за маршрутами цивільних суден у Чорному морі. Про це повідомляють на сторінці Оперативного командування "ЮГ" у Facebook.

"Окупанти продовжують тероризувати тактичною авіацією шляхи цивільного судноплавства в Чорному морі, скидаючи вибухові пристрої за ймовірним маршрутом цивільних суден. За минулу добу зафіксовано 3 таких скидання. Однак функціонування навігаційного коридору триває під егідою Сил оборони", — йдеться в публікації.

Вийшовши із зернової угоди в липні, Кремль заявив, що розглядатиме будь-яке судно як потенційну військову ціль.

Представники командування пояснили, що РФ регулярно скидає керовані бомби, морські міни та невідомі вибухові пристрої поруч із морським коридором.

За офіційними даними, десятки кораблів прослідували судноплавним маршрутом у Чорному морі після того, як він розпочав роботу в серпні.

Нагадаємо, що Чорне море перетворилося на один із головних театрів бойових дій в Україні. Повний масштаб збитків, завданих Чорноморському флоту за останні місяці, широкій громадськості поки не зрозумілий. Однак Володимиру Зеленському про це відомо.

Також повідомлялося, що 31 жовтня в бухті Севастополя сталося задимлення російського корабля. Місцеві пабліки писали про можливу пожежу або ж випробування димової установки.