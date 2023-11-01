Половина росіян виступає за мирні переговори з Україною, — опитування (інфографіка)

Як зʼясували соціологи, серед росіян рівень підтримки дій ЗС РФ в Україні залишається високим.

Більшість росіян готові підтримати Володимира Путіна, якщо він оголосить про закінчення військових дій, але за умови збереження нових територій. Про це йдеться у результатах опитування "Левада-центра".

Як показують результати, у жовтні 2023 року рівень уваги росіян в інформаційному просторі "до українських подій" не змінився за останні три місяці.

Так 20% опитаних говорять про те, що стежать "дуже уважно" (у вересні — 18%), ще 29% стежать "досить уважно" (у вересні — 30%).

"35% респондентів стежать без уваги, а 15% не стежать зовсім", — йдеться в результатах опитування.

Найбільш уважно стежать за подіями в Україні люди віком 55 років і старше (28% дуже уважно, 33% досить уважно).

Чи слідкують росіяни за "подіями в Україні"

Підтримка дій ЗС РФ на території України: деталі

Як зазначають в повідомленні центру опитувань, рівень підтримки дій російських збройних сил в Україні залишається високим.

"З початку конфлікту значних змін не зазнали: у жовтні відповіли, що безперечно підтримують і швидше підтримують – 76% (у вересні – 73%). Не підтримують – у сумі 16% (у серпні – 20%)", — йдеться в результатах.

Підтримка дій ЗС РФ на території України

Окрім того, росіяни впевнені, що воєнні дії продовжаться ще довго. Так, майже половина опитаних (46%) відповіли, що війна триватиме понад рік.

Скільки триватиме війна на думку росіян

Продовження війни чи мирні переговори: чого хочуть росіяни

За результатами опитування, за минулі 4 місяці думка про необхідність продовжувати військові дії або розпочати мирні переговори практично не змінювалося.

"55% вважають, що слід розпочати мирні переговори (у вересні – 51%), 38% – за продовження воєнних дій (у вересні – 39%)", — йдеться у повідомленні.

Продовження війни чи мирні переговори: чого хочуть росіяни

В результатах опитування зазначають, що уявлення про те, що слід розпочати мирні переговори, найчастіше демонструють представники наймолодшої вікової групи (18-24 роки) — 69%. Опитані віком 55 років і старше — 45% та 46%.

"Найчастіше виступають за продовження військових дій ті, хто довіряє інформації з телебачення (46%) і телеграм-каналів (41%), про необхідність переходу до мирних переговорів найчастіше говорять ті, хто довіряє інформації із соціальних мереж (65%) та ютуб -каналів (69%)", — додають у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Левада Центр" опублікував підсумки опитування, які вказують на те, що більшість опитаних росіян заявили, що вони підтримали б ідею закінчити війну в Україні найближчим часом.