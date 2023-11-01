"Безпрецедентна за масштабами схема": працівникам ТЦК у Києві оголосили про підозру (відео)

Посадовці допомогли виїхати щонайменше 100 чоловікам. Свої послуги вони пропонували не лише у Київській області, але й в інших регіонах України.

У Києві викрили масштабну схему ухилення від мобілізації, у якій були залучені працівники ТЦК та керівниця ВЛК одного з районів Київщини. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань (ДБР).

У бюро розслідувань розповідають, що у незаконній схемі брали участь посадовці дев’яти військкоматів переважно Києва й області та керівниця ВЛК Макарівського району. Також незаконну діяльність допомагали вести спільники з інших областей.

За даними слідства, організував схему колишній начальник Київського обласного військового комісаріату. Під його керівництвом до військово-облікових документів ухилянтів вносилася недостовірна інформація про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

"Більшість документів оформлялося через районний ТЦК та СП Київської області, але до схеми було залучено представників ще щонайменше з 7 київських районних військкоматів та одного на Закарпатті", — йдеться у повідомленні.

Також до пакета документів входили підроблені довідки ВЛК, які оформлювали без проходження чоловіками медогляду. Серед іншого, підозрювані надавали ухилянтам поради та вказівки щодо місць, порядку та способу безперешкодного виїзду з України.

За наявною інформацією бюро, підозрювані допомагали чоловікам ухилятися від мобілізації у багатьох регіонах України. Вони розподілили свої обов’язки, відтак частина працівників ТЦК шукала "клієнтів", а інша оформлювала документи. Для того, щоб не бути викритими посадовці між собою не зустрічалися.

За попередньою інформацією слідства, учасники схеми допомогли вихати з України щонайменше 100 ухилянтам. Правоохоронці повідомляють про 40 задокументованих епізодів отримання грошей. За свої послуги посадовці брали від 6 тис. дол. до 10 тис. дол. з однієї особи.

Зазначається, що було проведено понад 40 обшуків за місцями роботи ТЦК та проживання підозрюваних у різних областях України. Було вилучено документацію та носії інформації, які підтверджують незаконну діяльність. Про підозру повідомили організатору схеми та ще шести особам.

Також у ТЦК де допомагали ухилянтам оформлювати підроблені документи перевірять всі факти зняття з обліку військовозобов’язаних чоловіків. У разі виявлення фальсифікацій вирішуватиметься питання про відновлення установчих даних ухилянтів у Електронному реєстрі військовозобов’язаних.

Нагадаємо, СБУ та ДБР проводять обшуки у спільників нардепа Дубінського, якого підозрюють в організації незаконного переправлення ухилянтів через кордон. За даними слідства, депутат використовував підконтрольну громадську організацію, через яку вносив ухилянтів у систему "Шлях" нібито як волонтерів.

Окрім того, нещодавно ДБР завершило розслідування щодо командира однієї з військових частин на Миколаївщині. Посадовець безпідставно нарахував своїм підлеглим понад 4,6 млн грн. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.