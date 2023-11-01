Штампували фальшиві запрошення: у СБУ розповіли про справу Ужгородської міськради (фото, відео)

У адмінбудівлі Ужгородської міськради СБУ зустрілась з п'ятьма посадовцями, свідчать фото від пресслужби. Імена людей, яким допомагали виїхати за кордон, правоохоронці не опублікували.

Депутати та посадовці Ужгородської міськради створили схему, яка давала можливість певним громадянам незаконно виїхати за кордон. Для цього надсилали самим собі фальшиві запрошення від міжнародних інституцій і оформлювали дозволи потрібним людям. Серед фігурантів, до якого прийшли з обшуком, опинився мер Ужгорода Борис Андріїв та його колеги з деяких відділів міськради. Про деталі ужгородських обшуків розповіли у пресслужбі СБУ.

1 листопада правоохоронці провели низку обшуків у адміністративній будівлі Ужгородської міськради, ідеться у повідомленні пресслужби. Мета обшуків — зібрати докази у справі щодо незаконного виїзду за кордон окремих громадян. Громадянам — депутатам міськради — допомагали їхні колеги: налагодили систему, у якій обходили вимоги українського законодавства.

На світлинах з місця подій видно, що яких саме підрозділів завітали працівники СБУ: кабінет мера Богдана Андріїва, Управління міжнародного співробітництва та інновацій, Відділ по роботі з депутатами та постійними комісіями, секретар ради.

Фігуранти справи можуть бути притягнуті до відповідальності за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу — незаконне переправляння через кордон, вчинене організованим угрупуванням. Якщо суд визнає вину фігурантів, то може відправити до в'язниці на термін до дев'яти років, нагадали у пресслужбі СБУ.

СБУ в Ужгороді — деталі

Правоохоронці розповіли, як в Ужгородській міськраді налагодили незаконний виїзд громадян за кордон. Зокрема, для цього надсилали самим собі фальшиві запрошення від афілійованих організацій з-за кордону. У запрошенні деяким посадовцям пропонувалось взяти участь у закордонних заходах.

На підставі запрошень від начебто "міжнародних партнерів" оформлювали відрядження на поїздку за кордон. При цьому відрядження не носили до системи електронного документообігу, щоб приховати підробку. Маючи "відрядження", ужгородські посадовці виїздили за кордон на відпочинок, з'ясували слідчі СБУ.

Імена людей, які таким чином виїздили за кордон, правоохоронці не називають. Вказують лише їхні посади — це "місцеві депутати".

На світлинах з місця подій видно деталі обшуку у міськраді Ужгорода. Правоохоронці перевіряють документацію та спілкуються з фігурантами. У кадр потрапили три жінки та двоє чоловіків.

Правоохоронці зазначили, що продовжують перевіряти факти виїзду за кордон депутатів Ужгородської міської ради.

Зазначимо, на сайті Ужгородської міськради можна дізнатись імена кількох посадовців, до яких могла завітати СБУ (крім мера). Наприклад, секретар міськради — Андріана Антонівна Сушко, начальниця Управління міжнародного співробітництва та інновацій — Вікторія Юріївна Тарахонич, начальниця відділі по роботі з депутатами та постійними комісіями — Олеся Олександрівна Шевчук. Депутатів міськради — 36 осіб, з них 3 жінки, решта — чоловіки різного віку.

Про можливі обшуки у мера Ужгорода стало відомо зі слів представників ЗМІ. Тоді неофіційно повідомлялось, що справа дійсно стосується незаконного виїзду за кордон.

Нагадуємо, 1 листопада також стало відомо про обшуки у нардепа Олександра Дубінського. Можлива причина обшуків — схема з виїзду ухилятнів.