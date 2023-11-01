Саме проходила нарада: стали відомі подробиці удару по пансіонату з окупантами в Генічеську

Нещодавно управління штабом "Днепр" очолив російський генерал Теплинський, командувач ПДВ РФ. Саме ця структура планує та віддає накази завдавати ударів по цивільних об'єктах України.

В окупованому Генічеську на Херсонщині 1 листопада пролунали вибухи. "Прилетіло" по штабу ЗС РФ "Днепр". Про це повідомив активіст і волонтер Сергій Стерненко.

"Сьогодні було завдано ракетних ударів по штабу російських військ "Днепр" на Арабатській стрілці. Є втрати", — проінформував він.

В телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ" повідомили, що ракетний удар стався просто під час наради.

"Російським командирам із угруповання "Днепр" сьогодні не дуже пощастило. Під час наради штабу на Арабатській Стрілці щось прилетіло (кілька разів). До речі, нещодавно управління штабом очолив російський генерал Теплинський, командувач ПДВ РФ. Сподіваємось, сьогоднішню нараду проводив саме він", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що саме ця структура планує та віддає накази завдавати ударів по цивільних об'єктах України.

Нагадаємо, що окупованому Криму в кількох районах півострова 1 листопада пролунали вибухи. Окупанти повідомляють про масштабну ракетну атаку.

Раніше повідомлялося, що у Дагестан для наведення порядків прибули "кадировці", але їх прийняли за ДРГ і помилково ліквідували правоохоронці.