"Намагаються скористатися війною": КНДР планує надати підтримку ХАМАС, — розвідка Південної Кореї

За даними розвідки Південної Кореї, Кім Чен Ин наказав чиновникам розробити заходи з надання комплексної допомоги Палестині.

Північна Корея має намір надати "підтримку" ХАМАСу в його конфлікті з Ізраїлем. Про це повідомило розвідувальне агентство Південної Кореї, передає видання Anadolu.

Національна розвідувальна служба NIS повідомила парламентському комітету з розвідки під час закритого засідання, що є ознаки того, що КНДР хоче втрутитися у війну в Ізраїлі.

Як повідомив Ю Сан Бом, депутат від правлячої Партії народної влади, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав чиновникам розробити заходи з надання комплексної допомоги Палестині

"Північна Корея, схоже, намагається скористатися війною між Ізраїлем і ХАМАС різними способами", — сказав Ю.

Нагадаємо, що 31 жовтня стало відомо, що під час нападу на Ізраїль радикальні ісламські терористи ХАМАС використовували зброю, вироблену в Північній Кореї.

Нагадаємо, на думку експертів, Північна Корея має величезну кількість артилерії. У вересні вантажі з КНДР стали прибувати залізницею на склади в Краснодарський край, а північнокорейські снаряди дали змогу російській армії перейти в наступ на сході України.

Раніше Кім Чен Ин заявив, що Третя світова війна "ось-ось почнеться". На думку Пентагону, ядерна програма КНДР набула нової актуальності після ухвалення 2022 року закону, що дозволяє Північній Кореї превентивне застосування ядерної зброї.