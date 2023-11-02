ЗСУ атакують на лівому березі Херсонщини, а ЗС РФ перекидають резерви до Бахмута (карти боїв)

Сили оборони просунулися на південь від Новомихайлівки, продовжили наступальні операції у західній частині Запорізької області та, як повідомляється, просунулися вперед.

Сили оборони продовжили наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському напрямках і мають просування від Щербаків до Мирного в районі Оріхова, а також досягли успіхів на захід від Роботиного. ЗС РФ продовжили штурми Авдіївки і просунулися у Красногорівці через залізничну колію в напрямку Новокалинового та Кераміка та в районі Сіверного і Первомайського. Про ситуацію на українському фронті йдеться у щоденному аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни.

Ситуація на Луганщині

ЗС РФ 1 листопада продовжили локалізовані наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та досягли підтверджених успіхів. Вони просунулися на схід від Петропавлівки. Командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська продовжують спроби відбити Куп'янськ, але не досягли тут стратегічного успіху. Російські військові блогери опублікували кадри захоплення окупантами невизначеного опорного пункту на Куп’янському напрямку та повідомили, що ЗС РФ незначно просунулися в напрямку Ямполівки і Торського, хоча ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень.

Російська сторона стверджувала, що ЗС РФ відбили два українські штурми біля Синьківки, в районі Греківки, в районі Серебрянського лісу, на лінії Берестове-Переїзне, а також вздовж лінії Вовчоярівка-Івано-Дарівка.

Ситуація в Донецькій області

ЗС РФ 1 листопада продовжили наступальні дії на Бахмутському напрямку, але жодного просування не зробили. Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно намагалися покращити свої позиції поблизу Кліщіївки та Андріївки, але не просунулися. Також у Генштабі повідомили, що російські війська стягують резерви в район Бахмута для відновлення активних наступальних дій після оборони.

Українські війська продовжували контрнаступальні дії на Бахмутському напрямку, але жодного заявленого чи підтвердженого просування не робили.

1 листопада російські війська продовжили наступ у районі Авдіївки та, як повідомляється, просунулися з позицій у Красногорівці через залізничну колію в напрямку Новокалинового та Кераміка та в районі Сіверного і Первомайського. 1 листопада кілька російських джерел стверджували, що на північ від Авдіївки поблизу породного відвалу точаться важкі бої, а ЗС РФ готуються розпочати атаку на промислову зону Авдіївського коксохімічного заводу на півночі Авдіївки.

Українські сили 1 листопада здійснили обмежені контратаки поблизу Авдіївки, але не зробили жодного підтвердженого наступу. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 листопада, показують українську контратаку на північ від Красногорівки, але джерело відео стверджує, що російські війська зрештою відбили атаку та змусили українські війська відступити.

Російські війська продовжували наступальні операції на захід і південний захід від міста Донецьк 1 листопада, але не робили жодних заявлених або підтверджених наступань.

Українські війська 1 листопада вели наступальні дії на захід і південний захід від м. Донецьк і підтвердили наступ. На геолокаційних кадрах, опублікованих 31 жовтня, видно, що українські війська просунулися на південь від Новомихайлівки.

Ситуація на півдні

ЗС РФ 1 листопада продовжили наступальні дії в районі кордону Донецько-Запорізької області і, як повідомляється, нещодавно просунулися. Російський батальйон "Восток", який діє на південний схід від Великої Новосілки, стверджував, що 31 жовтня вони просунулися в невизначених районах поблизу кордону Донецько-Запорізької області.

1 листопада українські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися від Щербаків до Мирного і досягли успіхів на захід від Роботиного.

ЗС РФ продовжували обмежені наступальні операції в західній Запорізькій області, але 1 листопада не робили жодних заявлених або підтверджених наступань. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Роботиного.

Ситуація на лівому березі

Російські військові блогери повідомили, що Сили оборони утримують позиції та атакують східний (лівий) берег Херсонської області. Зокрема, атакували поблизу Пойми та Піщанівки, а також що бойові дії ведуться поблизу Кринок. Сили оборони зберігають позиції в Кринках,, а російські війська завдають по них важких ударів з повітря та термобаричної артилерії ТОС-1А. Російський військовий блогер стверджував, що українські сили замінували територію поблизу Кринок, щоб ускладнити атаки російської піхоти в цьому районі.

1 листопада українські війська обстріляли російські тилові райони на півдні України. Глава окупаційного управління Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що російські війська збили сім українських ракет, які летіли в напрямку Криму, а дві ракети впали в покинутому районі на Арабатській косі, не завдавши шкоди чи жертв. Російська окупаційна влада розгорнула димові завіси на Керченському мосту, ймовірно, у відповідь на ракетну загрозу, але один російський військовий блогер охарактеризував димові завіси як "припарки для мертвої людини", зазначивши їхню неефективність.

Нагадаємо, що окупанти скаржаться, що під Авдіївкою військових ЗС РФ кидають у м'ясні штурми, і що їм не вдається вийти навіть на відстань стрілецького бою, бо їх знищують ще на підході.