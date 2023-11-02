Мобілізація в Україні: в яких випадках можна законно відмовитися від повістки

За словами юристки Тетяни Козян, якщо при врученні повістки ви зауважили об’єктивні помилки, існує можливість відмовитись від її підписання.

У зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україні діє загальна мобілізація. Після вручення повістки громадяни призовного віку зобовʼязані пройти медичний огляд. Відмовитися від цього документа можна цілком офіційно відповідно до законодавчих норм. Про те, як це зробити розповіла виданню "РБК-Україна" юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян.

За її словами, без об'єктивних причин відмовлятися від повістки не можна.

"Такий варіант розвитку подій можливий та цілком законний в окремих випадках, однак потрібно розуміти всі ризики та те, що відмовитись від отримання повістки без об’єктивних причин не можна", — зазначає юрист.

Юристка зазначає, що призовник повинен мати конкретні та серйозні причини для відмови в отриманні повістки, наприклад:

якщо у документі вказані неправильні дані отримувача (повістка може бути адресована комусь іншому);

повістку вручає не уповноважена для цього особа;

немає печатки /підпису комісара ТЦК та СП.

За словами фахівчині, якщо при врученні повістки ви зауважили об’єктивні помилки, існує можливість відмовитись від її підписання. У такому випадку співробітник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) повинен скласти акт про відмову від отримання повістки у присутності свідків.

Штраф за порушення правил військового обліку

Козян наголошує, що незначна помилка у повістці не є поважною причиною відмови від отримання документа або неприбуття у ТЦК та СП.

"У розумінні вимог закону, та у випадку неявки у зазначений час настає адміністративна відповідальність, яка передбачає сплату штрафу, а за наявності відповідних підстав може наставати кримінальна відповідальність. А відтак, слід виходити зі змісту та загального усвідомлення самого виклику до ТЦК та СП", — додає юристка.

Козян зауважила, що після фіксації відмови від отримання повістки та складання акту, справа передається на розгляд керівникам ТЦК та СП, який в результаті може стягнути штраф за порушення правил військового обліку.

За словами юристки, оскаржити штраф можна в суді, де ТЦК та СП буде доводити, що людина порушила правила обліку, тобто відповідальність настає саме за порушення правил обліку, а не за те, що вона відмовилась від повістки.

Нагадаємо, деякі військовозобов'язані українці можуть отримати відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами. Право на таку відстрочку мають чоловіки та жінки, які доглядають за трьома або більше неповнолітніми дітьми. Також її отримають особи, у яких близькі родичі загинули або пропали безвісти під час виконання заходів із нацбезпеки країни.