Удари в Криму стосуються військових об'єктів, які задіяні в атаках на Одещину, — Братчук

На цей час українська сторона поки офіційно не підтвердила удари по Криму і Арабатській стрілці, оскільки дані ще дорозвідуються.

Україна атакувала військові об'єкти в Криму, з яких завдаються удари по Україні, зокрема, й по Одещині та об'єкти управління ворога на Херсонщині. Про це в ефірі телемарафону 2 листопада заявив речник "Української добровольчої армії Південь" Сергій Братчук.

За його словами, процес демілітарізиції українського півострова триває.

"Зараз ці прильоти стосуються тих об'єктів, з яких можуть завдаватися або завдаються удари по території України, зокрема, по Одещині — ми говоримо про аеродроми. Новофедорівка — вчора там приїжджали швидкі і пожежні машини. І зараз там повна тиша. І ті об'єкти, на Арабатській стрілці — це не Крим, але дуже близенько. Там розташовані ворожі об'єкти, і перш за все об'єкти управління, командного складу", — сказав Братчук.

Він додав, що на цей час українська сторона поки офіційно не підтвердила удари по Криму і Арабатській стрілці, оскільки дані ще дорозвідуються. Сергій Братчук також повідомив, що процеси ударів по військових об'єктах окупантів в Криму будуть тривати.

Братчук зауважив, що димові завіси, якими окупанти намагаються сховати Кримський міст діють, "як мертвому припарки".

"Складається враження, що Кримський міст більше не працює, ніж працює", — сказав він.

Нагадаємо, що в окупованому Генічеську "прилетіло" в пансіонати з росіянами. Ракети поцілили у дві бази відпочинку – пансіонат "Юний" і "Блакитне полум’я" в селі Стрілкове.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму в кількох районах 1 листопада пролунали вибухи. Окупанти повідомляли про масштабну ракетну атаку. 30 жовтня ракети атакували полк ППО РФ неподалік села Оленівка. Поранення отримали щонайменше 17 окупантів.