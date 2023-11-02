Вдумливі публічні оцінки викликів України: аналітики ISW порівняли Залужного і Герасимова

За словами аналітиків, оцінки викликів, що стоять перед Україною, і способів їхнього вирішення з боку генерала Залужного помітно контрастують із катастрофічними невдачами Герасимова.

Американські аналітики пояснюють великі втрати російських військ під Авдіївкою прорахунками Генерального штабу ЗС РФ і особисто генерала Валерія Герасимова. 197 одиниць російської бронетехніки було знищено або пошкоджено з 9 жовтня. У першій хвилі наступу на Авдіївку ЗС РФ втратили 99 одиниць — з 9 по 13 жовтня. Про це пише "Інститут вивчення війни" у своєму звіті від 1 листопада з посиланням на дані проєкту GeoConfirmed.

У другій хвилі наступу на Авдіївку 14-23 жовтня росіяни втратили 94 одиниці техніки. З 18 по 24 жовтня — чотири втрачені одиниці та 18 можливо втрачених.

Аналітики GeoConfirmed зробили висновок про те, що за місяць атак під Авдіївкою російські війська вже заплатили найвищу ціну з початку війни.

Водночас зазначають аналітики, ЗС РФ, судячи з усього, готують ще чергову серію наземних наступів на позиції Сил оборони України.

Наступ під Авдіївкою показав, що російські війська не вчаться на своїх минулих помилках, допущених під час наступальних операцій в Україні.

Авдіївка: карта боїв

Багато інших російських підрозділів за два останні роки брали участь в аналогічних катастрофічних атаках із використанням штурмової піхоти, які розбивалися об укріплені позиції ЗСУ.

Основна вина за відсутність стратегічної адаптації лежить на Генштабі ЗС РФ, вважають в ISW. Раніше ЗС РФ зазнали значних втрат особового складу і техніки під час невдалого наступу під Вугледаром. За час таких наступів важкої піхоти повністю знищувалися російські підрозділи, які брали в них участь, зокрема 155-та бригада морської піхоти (Тихоокеанський флот), яку кілька разів відновлювали через втрати під Вугледаром.

У подібних вкрай ризикованих операціях брали участь і підрозділи 1-го армійського корпусу так званої "ДНР", що діяли під командуванням 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу поблизу Авдіївки.

Авдіївка: карта боїв

Іншими словами, два абсолютно різні угруповання військ брали участь в однаково неефективних операціях.

Російський Генеральний штаб у принципі несе відповідальність за засвоєння уроків і адаптацію російської військової доктрини, а також за нові підходи стосовно всіх сил. Відповідальний за військові невдачі — особисто генерал Валерій Герасимов як начальник Генштабу і командувач театром військових дій.

Вдумливі публічні оцінки викликів, що стоять перед Україною, і способів їхнього вирішення з боку генерала Залужного помітно контрастують із катастрофічними невдачами Герасимова, зазначають американські аналітики.

Напередодні, 2 листопада, у своєму інтерв'ю The Economist Залужний визнав, що технологічний і тактичний паритет між сторонами конфлікту призвів до "глухого кута", який можна порівняти з Першою світовою.

Також повідомлялося, що аналітики ISW писали про те, що просування окупантів під Куп'янським напрямком вдалося зупинити, і що ЗСУ контратакують під Авдіївкою.