Готуються до "м'ясних штурмів": ЗС РФ планують нову атаку на Авдіївку, — ISW

На думку американських аналітиків, російські окупанти прагнуть компенсувати великі втрати техніки, понесені під Авдіївкою.

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Збройні сили Російської Федерації, ймовірно, готуються до ще однієї хвилі наземних атак на позиції Сил оборони України в районі Авдіївки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 1 листопада.

Аналітики вказали на те, що пов'язаний із Кремлем російський блогер заявив про істотне уповільнення темпів атак ЗС РФ на північ і південь від Авдіївки. За його словами, у цьому районі російські війська активно завдають ударів по українських передових позиціях і ближніх тилах.

"Російські сили, можливо, проводять кампанію з перехоплення українських об'єктів у районі Авдіївки, але цей сильний вогонь, найімовірніше, є повітряною та артилерійською підготовкою до поля бою перед новою хвилею російських атак", — ідеться у звіті.

Як зазначають автори звіту, ще кілька російських військових блогерів вважають нинішні дії ЗС РФ "підготовчою підтримкою" до можливих майбутніх атак.

Крім того, речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун попередив, що російські окупанти готуються до "м'ясних атак" у районі Авдіївки і проводять тренування для штурмових підрозділів "Шторм-З".

Американські аналітики вважають, що ЗС РФ мають намір перейти до лобових атак під керівництвом піхоти після артилерійської підготовки, щоб компенсувати великі втрати техніки під Авдіївкою в жовтні.

Нагадаємо, що за даними ISW від 31 жовтня, російські війська продовжують переслідувати свою основну поточну мету — захоплення частини Луганської області, що залишилася, та просування до Харківської і Донецької зі сходу і півночі відповідно.

Військовий експерт Сергій Грабський в інтерв'ю від 1 листопада заявив, що РФ має достатньо сил і ресурсів для оборони, але не для наступу. Він зазначив, що росіяни мають велику кількість військ, проте якість ЗС РФ залишає бажати кращого.