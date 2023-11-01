ЗС РФ мають достатньо ресурсів для оборони, але не для наступу, — експерт (відео)

За словами експерта, Збройні сили РФ проявляють активність на Куп’янсько-Лиманському напрямку. На цих напрямках, а також на на Авдіївському та Маріупольському ворог намагається відтіснити наші Сили оборони.

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Російська Федерація має достатньо сил і ресурсів для оборони, але не для наступу. Противник намагається вести локальні, ізольовані атакуючі дії на певних ділянках фронту. Таку думку висловив 1 листопада військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За словами експерта, Збройні сили РФ проявляють активність на Куп’янсько-Лиманському напрямку. На цих напрямках, а також на Авдіївському та Маріупольському ворог намагається відтіснити Збройні сили України. Також противник робить все, шоб не допустити прориву українських Сил оборони до основних комунікацій у районі Соледарського виступу та веде активні бойові дії у районі Бахмута.

Грабський вважає, що росіяни мають багато ресурсу. При цьому якість ЗС РФ залишає бажати кращого.

"Противник має досить велику кількість військ, але якість цих військ залишає бажати кращого. Їх достатньо для того, щоб вести оборонні бої. І ми спостерігаємо оборонні бої на Південному напрямку, але їх недостатньо для того, щоб виконати поставлені амбітні завдання", — зазначив військовий експерт.

Він впевнений, що армія РФ намагається на окремих ділянках фронту вести локальні, ізольовані атакувальні дії, але їх не можна назвати наступальними. Росіянам потрібно показати хоч якийсь успіх.

Противник буде вести бойові дії з такою ж інтенсивністю й надалі, вважає Грабський.

"Ворог буде продовжувати бойові дії надалі, маючи достатньо ресурсів невисокої якості, з такою ж інтенсивністю і в такому ж алгоритмі", — зазначив він.

Ситуація на Авдіївському напрямку

За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ станом на 6:00 1 листопада 2023 року, на Авдіївському напрямку ЗС РФ не полишають спроб оточити Авдіївку. Ворог для підтримки своїх військ застосовує авіацію. Сили оборони України тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Наступальні дії противника в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Сєверне, Первомайське, Степове Донецької області, де наші захисники відбили близько 20 атак були безуспішними.

Нагадаємо, 1 листопада повідомлялося, що у РФ знайшли застосування найманцям ПВК "Вагнер". Під Воронежем окупанти обладнують табір для майбутніх підрозділів, куди увійдуть найманці ПВК "Вагнер" та новобранці, розповіли координатори підпілля.