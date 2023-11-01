У РФ знайшли застосування найманцям ПВК "Вагнер": у ЦНС розповіли, куди їх відправлять

Під Воронежем окупанти обладнують табір для майбутніх підрозділів, куди увійдуть найманці ПВК "Вагнер" та новобранці, розповіли координатори підпілля.

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Збройні сили Російської Федерації формують нові підрозділи Росгвардії для того, аби відправити їх на тимчасово окуповані території для проведення "контрдиверсійних заходів". Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Окупанти формують нові підрозділи Росгвардії для проведення "контрдиверсійних заходів" на тимчасово окупованих територіях", — йдеться у повідомленні.

Координатори підпілля наголосили, що під Воронежем (Росія) обладнують табір для майбутніх підрозділів, до складу яких увійдуть найманці приватної військової компанії "Вагнер" та новобранці. Загалом наметове містечко розраховане на десять тисяч осіб.

Центр національного спротиву з посиланням на дані місцевих заявив, що після 3 листопада колишні найманці ПВК та новобранці повинні почати прибувати на бойове злагодження та формування нових підрозділів. Їхнім основним завданням стане виконання протидиверсійних заходів на тимчасово окупованих територіях — у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Нагадаємо, 30 жовтня стало відомо, що ПВК "Вагнер" стала підрозділом Росгвардії, проте структура, порядок роботи, командири залишилися незмінними. ПВК укладає контракт з усіма категоріями найманців, зокрема й з іноземцями.

1 листопада росЗМІ повідомили, що ПВК "Вагнер" відновила рекрутинг новобранців, зокрема в Пермі та Новосибірську. Зокрема, перевагу надають тим, хто має бойовий досвід. Керівником ПВК став Павло Пригожин, син засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.