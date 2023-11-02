Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжать: Зеленський готує пропозицію

На порталі Верховної Ради має з'явитись проєкт двох законів, які продовжать дію Указу президента про воєнний стан. До завершення попереднього рішення щодо терміну дії воєнного стану залишилось 13 днів.

Президент України Володимир Зеленський готує проєкт законів, згідно з якими воєнний стан та загальну мобілізацію продовжать ще на 90 днів. Щоб пропозиція президента почало діяти, має пройти певна процедура у Верховній Раді. Про деталі нового рішення ідеться у дописі народного депутата Ярослава Железняка у Telegram-каналі.

Железняк вказав, що парламентарі очікують подання двох законів, які на 90 днів продовжать воєнний стан та загальну мобілізацію, оголошені 24 лютого 2022 року у зв'язку з вторгненням РФ. Орієнтовний період продовження — з 15 листопада 2023 року по середину лютого 2024 року (можливо, по 12 лютого).

Нардеп також описав процедуру, яку пройдуть законопроєкти президента. Спершу їх мають надати на розгляд парламентарів у Верховній Раді, потім вони проходять через Комітет з оборони, далі — голосування у залі. Після того, як більш як 226 народних обранців підтримають пропозицію Зеленського, воєнний стан та загальна мобілізація продовжаться на 90 днів.

Наразі на сайті Верховної Ради не відшукались відповідні законопроєкти президента.

Воєнний стан і мобілізацію в Україні — подробиці

Зазначимо, через вторгнення РФ в Україну уже дев'ять разів продовжували термін дії воєнного стану та загальної мобілізації. Вперше це рішення було прийнято 24 лютого 2022 року — президент Зеленський видав Указ №64/2022. Влітку, 17 серпня 2023 року, термін продовжили — з 18 серпня до 15 листопада.

Правовий режим воєнного стану запровадили відповідно до вимог Закону України. Після прийняття рішення президентом та парламентарями військовозобов'язаних чоловіків почали мобілізувати до лав Сил оборони. У Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію вказано", що у війську можуть служити громадяни віком від 18 до 60 років, які є здоровими та не мають права на відстрочку.

Громадяни до 27 років могли потрапити на військову службу виключно на добровільних засадах, уклавши відповідний контракт. Між тим парламентарі готують розглянути законопроєкт, який може знизити цю вікову планку.

Нагадуємо, Верховна Рада готується внести зміни до адміністративного Кодексу — планують запровадити штрафи за порушення комендантської години. Раніше нардепи прийняли у першому читанні законопроєкт, яким сподіваються припинити роботу УПЦ МП.