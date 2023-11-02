Київський суддя піде під суд через підтримку окупації та спонукання працювати на РФ, — ДБР

За даними слідства, суддя висловлював жаль коли російські війська відійшли від селища під Києвом. Також він телефонував знайомим з тимчасово окупованих територій та закликав працювати на окупантів.

Правоохоронці завершили розслідування щодо судді Північного апеляційного господарського суду Києва, якого підозрюють у підтримці окупації та спонуканні до колабораційної діяльності. За повідомленням Офісу генпрокурора, обвинувальний акт стосовно підозрюваного вже скерували до суду.

За інформацією Державного бюро розслідувань (ДБР), суддя є уродженцем АР Крим. Після тимчасової окупації півострова російськими військами чоловіка перевели до одного з судів Київського регіону.

Зазначається, що після переведення чоловік не змінив антиукраїнські погляди та схвалював збройну агресію Росії. Також після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року суддя продовжив підтримувати окупацію українських територій.

"Він бажав, щоб такої території ставало більше та висловлював жаль, що росіяни відійшли від селища під Києвом, де він мешкає в останні роки", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці стверджують, що суддя закликав знайомих, які опинилися в окупації, до роботи на ворога. До прикладу, знайомому, який залишився на окупованій частині Запоріжжя, він пропонував йти працювати в окупаційну "міліцію", щоб допомогти Росії зберегти ці території під своїм контролем.

Зазначимо, що ще 14 вересня минулого року ДБР заявляло про підозру судді у колабораційній діяльності. Тоді правоохоронці публікували цитати розмови підозрюваного зі знайомим з Мелітополя Запорізької області:

"Головне, щоб вони так назад не повернулися, як у нас. Тоді тобі доведеться до нас додому, у Крим";

"Ваш регіон жив за рахунок сільгосппродукції, яка відправлялася на Крим і Росію", "і зараз, якщо вам відкриють вільну цю, то це нормально буде";

"А ти що в міліцію не йдеш там на роботу", "а че? Там збирають усіх", "а я думав, ти вже там начальником міліції влаштувався, там кадрове голодування", "так, ти з досвідом роботи, треба робити кар'єру, головне, щоб вони так назад не повернулися, як у нас".

Чоловіка підозрюють у запереченні збройної агресії Росії та спонуканні до колабораційної діяльності. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Зазначається, що йому обрали запобіжний захід-заставу у розмірі 3 млн грн та наклали арешт на три земельні ділянки, будинок під Києвом та автомобіль.

Нагадаємо, на днях правоохоронці затримали херсонського адвоката, який "переписував" майно морського порту Херсона на окупантів. Після окупації міста чоловік підтримав російську владу та зайняв посадку керівника БТІ.

Також 30 жовтня у Запоріжжі викрили мешканця, який вийшов на ФСБ та шпигував за переміщенням української військової техніки. Для цього він встановив на дорогах вебкамери, які мали здійснювати безперервну онлайн-трансляцію.