Побачення з окупантами: дружинам військових РФ підняли оренду житла на ТОТ, — росЗМІ

За інформацією росЗМІ, раніше ціна за квартири на прифронтових та тимчасово окупованих територіях була 1500 рублів за добу, зараз їх вартість 3 тисячі.

Через наплив дружин мобілізованих росіян, які приїжджають на побачення з окупантами, різко зросла оренда житла на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє "Лента.ру".

За словами росіянки Тетяни, чий чоловік бере участь у загарбницькій війні проти України, орендодавці розуміючи, що винаймати квартиру планує дружина військового ЗС РФ, одразу підвищують ціну.

Нині квартири на прифронтових та тимчасово окупованих територіях вартують 3000 рублів за добу.

"Коли спочатку я починала їздити у квітні, було 1500, але там немає води, і тоді було холодно, без опалення", — зазначає дружина мобілізованого росіянина.

Також, за її словами, з'явилося багато шахраїв, які пропонують житло в оренду. Російському виданню жінка розповіла, що одного разу заплатила 1,5 тис. руб. за оренду квартири на добу, після чого орендодавець зник та перестав відповідати на дзвінки.

Дружина іншого мобілізованого Наталія приїхала до так званого "ДНР", аби зустрітися з чоловіком ближче до фронту й почала шукати житло на винайм.

"Квартири всі прокурені, чоловіки, швидше за все, винаймають. Доводилося прибирати у всіх орендованих квартирах, купувати миючі засоби, мити весь посуд", — розповіла жінка.

За інформацією росЗМІ, ще одна жінка на ім'я Анастасія їздила на побачення до Луганська, де ціни також виявилися високими.

"Ми винаймали квартиру за 3000 рублів на добу, вона невелика, але все необхідне є. Ремонт непоганий, але все одно дорого. Люди заробляють, їх не можна звинувачувати в цьому", — наголосила Анастасія.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про проєкт "Хочу жить!" в ГУР Міноборони, який розповідає росіянам, як вони можуть здатись в полон і врятувати своє життя. До одного з полонених з Росії приїхала дружина. Своїми думками щодо подій у РФ вона поділилась, зустрівшись з чоловіком після тримісячної розлуки.