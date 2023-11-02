ЗСУ встановили рекорд зі знищення російських вогнеметних систем ТОС-1А "Солнцепек", — ЗМІ

Система ТОС-1А "Солнцепек" має дальність дії 6 кілометрів. За неповний місяць аналітики зафіксували ураження мінімум шести таких установок.

Українська армія знищила рекордну кількість вогнеметних систем залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" окупантів менше, ніж за місяць. Про це повідомляє військовий портал Defense Express.

Лише за підтвердженими фото та відео від 7 жовтня по 1 листопада 2023-го ЗСУ підбили мінімум шість російських важких вогнеметних систем ТОС-1А "Солнцепек".

"Це насправді дуже показова цифра, бо, наприклад, той же портал Oryx станом на сьогодні фіксує всього 12 одиниць втрачених ТОС-1А "Солнцепек" з лютого 2022 року, хоча тут не виключено, що деякі оприлюднені кадри не потрапили у цей список", — пояснюють військові експерти.

Статистика по "Солнцепекам"

За перші 7 місяців повномасштабної війни в Україні окупанти втратили від п’яти систем ТОС-1А "Солнцепек".

За жовтень 2023-го ЗСУ підбили 6 систем.

Загалом від початку літа 2023 року окупанти втратили рекордну кількість ТОС-1А у порівнянні з попередніми періодами.

Експерти наголошують на цікавій статистиці.

"Якщо проаналізувати втрати "рашистів" їхніх ТОС-1А у першій половині 2022 року, то тут можна побачити, що більшість систем були пошкоджені та/або затрофеєні, тоді як у жовтні 2023 року ледь не всі "Солнцепеки" були вщент спалені разом з екіпажем, причому більшість була знищена FPV-дронами", — пояснює джерело.

Чому окупанти не бережуть свої ТОС-1А

Таке недбале ставлення до бойової техніки росіян експерти пояснюють двома причинами.

Російська армія скоригувала стратегію використання систем залпового вогню — якщо на початку повномасштабного вторгнення вони могли використовувати їх передусім як терористичний засіб для тотального знищення населених пунктів України, то зараз вони використовують їх за принципом "чим більше, тим краще". Під час наступу на Авдіївському та Лимано-Куп’янському напрямках, а також посилення угруповань на Бахмутському ворог використовує всі можливі варіанти, щоб забезпечити себе якомога більшою кількістю озброєння та військової техніки.

У жовтні 2023 року росіяни вперше випробували під час бою модернізовану важку вогнеметну систему ТОС-2 "Тосочка". За словами експертів "Тосочка", з одного боку має більш як вдвічі більшу дальність (6 кілометрів у ТОС-1А проти 15-20 кілометрів у ТОС-2), а з іншого — меншу потужність боєприпасів і колісну базу.

Нагадаємо про знищення "Солнцепека" 31 жовтня. Тоді 103-я ОБр ТрО вчергове підбила систему противника. Її помітили за допомогою безпілотного літального апарата. Після вдалого ураження техніка перестала функціонувати, а в небо здійнявся густий сірий дим.