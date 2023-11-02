ЗСУ встановили рекорд зі знищення російських вогнеметних систем ТОС-1А "Солнцепек", — ЗМІ
Система ТОС-1А "Солнцепек" має дальність дії 6 кілометрів. За неповний місяць аналітики зафіксували ураження мінімум шести таких установок.
Українська армія знищила рекордну кількість вогнеметних систем залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" окупантів менше, ніж за місяць. Про це повідомляє військовий портал Defense Express.
Лише за підтвердженими фото та відео від 7 жовтня по 1 листопада 2023-го ЗСУ підбили мінімум шість російських важких вогнеметних систем ТОС-1А "Солнцепек".
"Це насправді дуже показова цифра, бо, наприклад, той же портал Oryx станом на сьогодні фіксує всього 12 одиниць втрачених ТОС-1А "Солнцепек" з лютого 2022 року, хоча тут не виключено, що деякі оприлюднені кадри не потрапили у цей список", — пояснюють військові експерти.
Статистика по "Солнцепекам"
За перші 7 місяців повномасштабної війни в Україні окупанти втратили від п’яти систем ТОС-1А "Солнцепек".
За жовтень 2023-го ЗСУ підбили 6 систем.
Загалом від початку літа 2023 року окупанти втратили рекордну кількість ТОС-1А у порівнянні з попередніми періодами.
Експерти наголошують на цікавій статистиці.
"Якщо проаналізувати втрати "рашистів" їхніх ТОС-1А у першій половині 2022 року, то тут можна побачити, що більшість систем були пошкоджені та/або затрофеєні, тоді як у жовтні 2023 року ледь не всі "Солнцепеки" були вщент спалені разом з екіпажем, причому більшість була знищена FPV-дронами", — пояснює джерело.
Чому окупанти не бережуть свої ТОС-1А
Таке недбале ставлення до бойової техніки росіян експерти пояснюють двома причинами.
- Російська армія скоригувала стратегію використання систем залпового вогню — якщо на початку повномасштабного вторгнення вони могли використовувати їх передусім як терористичний засіб для тотального знищення населених пунктів України, то зараз вони використовують їх за принципом "чим більше, тим краще".
- Під час наступу на Авдіївському та Лимано-Куп’янському напрямках, а також посилення угруповань на Бахмутському ворог використовує всі можливі варіанти, щоб забезпечити себе якомога більшою кількістю озброєння та військової техніки.
У жовтні 2023 року росіяни вперше випробували під час бою модернізовану важку вогнеметну систему ТОС-2 "Тосочка". За словами експертів "Тосочка", з одного боку має більш як вдвічі більшу дальність (6 кілометрів у ТОС-1А проти 15-20 кілометрів у ТОС-2), а з іншого — меншу потужність боєприпасів і колісну базу.
Нагадаємо про знищення "Солнцепека" 31 жовтня. Тоді 103-я ОБр ТрО вчергове підбила систему противника. Її помітили за допомогою безпілотного літального апарата. Після вдалого ураження техніка перестала функціонувати, а в небо здійнявся густий сірий дим.