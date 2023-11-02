ЗС РФ ховають техніку на окупованих територіях: у Повітряних силах відповіли, чому (відео)

Речник Юрій Ігнат пояснив, що так ворог реагує на певну зміну на фронті. Також військовий розповів, чого очікувати від окупантів, коли Україна отримає F-16.

Російські окупанти ховають свою техніку якомога далі від лінії фронту після постачання в Україну далекобійних ракет ATACMS. Про це в ефірі телемарафону 2 листопада розповів речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

"Якщо з'являються засоби ураження з відповідним радіусом дії й технічними характеристиками, то противник повинен якось реагувати — це очевидно", — сказав він.

Військовослужбовець пояснив, що ЗС РФ виводять свою техніку та озброєння з зони потенційного ураження. Таким чином вони намагаються врятувати її від ймовірних атак Сил оборони.

"Це стосується також тих крилатих ракет, які ми отримали. Ми бачили в Криму наслідки, так сталося і з російським флотом, який відійшов на бази Новоросійська і далі. Тому якщо в Україні з'являються засоби, які можуть дістати противника на ту чи іншу глибину бойових дій, то противник буде на це реагувати", — зазначив Ігнат.

Він припустив, що подібним чином ворожі війська відреагують і на постачання в Україну винищувачів F-16. Зі слів речника Повітряних сил, вони будуть здатні з повітря протидіяти ворожій авіації. Зокрема, F-16 становитимуть небезпеку для приблизно семи російських літаків, які нині скидають керовані авіабомби в Луганській області.

"Протидія потрібна, і, щоб вона відбулась, потрібно мати певні засоби. Такі як F-16 зокрема для повітряних цілей", — додав Ігнат.

Нагадаємо, 17 жовтня Сили оборони вдарили по російських вертольотах, розміщених на захоплених аеродромах у Луганську та Бердянську. Вже 19 жовтня з’явились супутникові знімки, які свідчили про зменшення кількості ворожої авіації у Бердянську.

Вже 30 жовтня військовий аналітик опублікував свіжі знімки. На них видно, що з аеродрому у Бердянську "зникли" понад 20 гелікоптерів російських окупантів.