Конгресмени-республіканці закликають дати Україні ракети більшої дальності, — Reuters

На думку високопоставлених політиків, Київ уже продемонстрував відповідальність у застосуванні ракет ATACMS. Водночас Росія не пішла на ескалацію у відповідь на їх використання.

Група високопоставлених республіканців у Конгресі США закликала президента Джо Байдена направити в Україну ракети більшої дальності. Про це пише Reuters.

У листі до президента США від 1 листопада, з яким ознайомилося агентство, високопосадовці-республіканці з комітетів Конгресу з міжнародних відносин і збройних сил заявили, що вітають передачу адміністрацією Байдена кількох армійських тактичних ракетних систем обмеженої дальності — ATACMS.

"Однак потреба України в можливості нанесення глибокого удару залишається актуальною, особливо для далекого ураження цілей по всьому Криму", — написали вони.

Таким чином американські законодавці демонструють підтримку України, незважаючи на опір деяких консерваторів проти збільшення допомоги.

Лист було надіслано Джо Байдену в той момент, коли Палата представників, де більшість становлять республіканці, на чолі з новим спікером Майком Джонсоном мають намір голосувати за окремий законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю. При цьому вони ігнорують вимоги президента-демократа Байдена щодо голосування широкого фінансування національної безпеки на суму 106 мільярдів доларів, куди входять пакети для України, Ізраїлю і Тайваню.

Лист підписали Майкл Маккол, який очолює комітет у закордонних справах Палати представників, Майк Роджерс — комітет у справах збройних сил Палати представників. Джеймс Ріш є головним республіканцем у Сенаті у закордонних справах, а Роджер Вікер — головним республіканцем у Сенаті у справах збройних сил.

Що передувало

У вересні агентство Reuters повідомило, що адміністрація Байдена близька до того, щоб схвалити постачання в Україну ракет більшої дальності, начинених касетними бомбами, що "дасть Києву можливість завдати значної шкоди глибше на окупованій Росією території".

Високопоставлені республіканці наголосили, що сьогодні Україна запросила системи ATACMS далекої дії та продемонструвала відповідальність у їх застосуванні. Водночас Росія не пішла на ескалацію у відповідь на їхнє використання.

"Очевидно, вам пора закінчувати роботу над ATACMS. Ціна нездатності зробити це не тільки загрожує глухим кутом на полі бою і подальшим затягуванням цієї війни, а й загрожує подальшою глобальною нестабільністю, оскільки наші супротивники проводять операції впливу по всьому світу", — констатували конгресмени.

Застосування ATACMS в Україні — що відомо

У жовтні українські сили вперше застосували поставлені США ракети ATACMS, а президент Володимир Зеленський заявив, що ця зброя "зарекомендувала себе".

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ використовували американські далекобійні ракети ATACMS, завдавши ударів по аеродромах російських окупантів у захоплених Бердянську та Луганську.

Згодом цю інформацію підтвердили в Білому домі. Там зазначили, що США "нещодавно" надали Україні тип ATACMS, здатний завдавати ударів на відстані до 165 кілометрів.

За даними видання New York Times, зараз США передали Україні близько 20 далекобійних ракет ATACMS.

Нагадаємо, за оцінками західних експертів, ЗСУ 30 жовтня могли вдарити ракетами ATACMS по системах ППО ЗС РФ великої дальності на мисі Тарханкут. Російським воєначальникам доведеться думати, як ховати засоби повітряної оборони.

За даними ЗМІ, у січні Україна може отримати ракети ATACMS, які вражають цілі на відстані до 300 кілометрів. Вага бойової частини ракети сягає 100 кілограмів.