У Франції провели випробувальні стрільби нової версії протикорабельної ракети Exocet (відео)

Exocet MM40 Block 3с має суттєву перевагу порівняно з ракетами того ж класу. Попри невелику дальність, вона здатна дуже низько проходити над поверхнею моря, тому практично недосяжна для перехоплення.

Французькі ВМС відзвітували про успішний випробувальний пуск дозвукової протикорабельної ракети нового покоління Exocet MM40 Block 3с від компанії MBDA. Запуск ракети здійснили з борту фрегата Alsace. Про це повідомила пресслужба компанії MBDA у Twitter.

У пресреліз компанії сказано, що Block 3с — останнє покоління протикорабельних ракет лінійки Exocet. Вони досить універсальні, оскільки можуть бути встановлені на різні платформи, включно з надводними кораблями, підводними човнами, швидкими реактивними літаками, гелікоптерами та береговими батареями тощо.

Серед удосконалень розробники відзначають систему наведення ракети, яка була доопрацьована з урахуванням новітніх оперативних вимог протикорабельної війни. Стверджується, що Exocet MM40 Block 3с здатна ефективно вражати цілі в складних умовах радіоелектронної протидії.

"У цій новітній ракеті застосовано нову технологію шукача і розроблено нові алгоритми, що відповідають найсучаснішим оперативним вимогам протикорабельної війни", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про французьку Exocet

Ракета Exocet нового покоління є єдиною у своїй лінійці, де встановлено турбореактивний двигун. Через це вона має збільшену дальність пуску до 180 км. Порівняно з попередницею — MM40 Block 2 — вона має ті самі габарити: довжина — 5,78 м, розмах крила — 1,13 м, діаметр 348 мм. Однак вага боєприпасу нижча на 110 кг і становить 780 кг без бойової частини.

Ракета розвиває швидкість у 0,93 Маха (1140 км/год), при цьому маса боєголовки досягає 165 кг.

Незважаючи на відносно малу дальність, як для ракет такого класу, Exocet MM40 Block 3с має одну важливу перевагу — завдяки твердопаливному маршовому двигуну вона здатна буквально ковзати водною поверхнею на відстані в 1 метр. Таким чином перехоплення нової Exocet практично неможливе.

Раніше повідомлялося, 26 червня у Франції успішно пройшло перше випробування нового зразка гіперзвукового глісадного апарату VMaX. У Міноборони країни зазначили, що в перспективі апарат може бути встановлений на кораблях ВМС країни як елемент протиракетної оборони.