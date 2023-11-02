Мінус ще один Су-25 у росіян: Тарнавський назвав втрати ЗС РФ на Таврійському напрямку

За слова командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського, загальні втрати ворога становлять 360 осіб, також знищено 40 одиниць військової техніки.

Збройні сили України знищили ворожий літак-штурмовик Су-25 на Таврійському напрямку. Про це повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Наші воїни стійко тримають оборону на авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Авдіївки, Опитного та Первомайського. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія за добу виконали 1068 вогневих завдань", — написав він.

Загалом унаслідок дій ЗСУ було ліквідовано 360 осіб, а також знищено 40 одиниць військової техніки, включно з 6 танками, 11 бойовими броньованими машинами, 7 артилерійськими системами, 1 штурмовим літаком Су-25, 6 безпілотними літальними апаратами (БПЛА), 8 автомобілями та 1 одиницею спеціалізованої техніки.

За його словами, водночас триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Загалом на Таврійському напрямку ворог завдав 14 авіаударів, провів 30 бойових зіткнень і здійснив 959 артобстрілів.

Нагадаємо, що в окупованому Криму було атаковано зенітно-ракетний підрозділ ЗС РФ. Унаслідок нічної атаки 30 жовтня поранення дістали 17 російських військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ з підрозділу "Самосуд" знищили танк "Прорив" ЗС РФ. Оператори дронів не дали йому навіть зробити постріл.