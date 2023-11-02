ЗСУ використовують муляжі Leopard на передовій: що про них відомо (фото, відео)

Українські військові плутають окупантів за допомогою несправжніх танків — каркасних або навіть надувних. Схожі приманки використовують і ЗС РФ, але їх нерідко видає одна деталь.

Українські захисники використовують на фронті муляжі танків Leopard. Фото одного з таких поділився у соцмережах волонтер та колишній радник міністра оборони України Юрій Бірюков.

"Маса танка Leopard 2 в залежності від покоління коливається від 55 до 60 тонн. Вантажність нашого "Малюка" Foden 8*6 — 18 тонн. І вам, напевно, може здатися, що "Малюк" не зможе перевозити "Леопарди"? Є нюанс", — написав він.

Фото: Юрій Бірюков / Facebook

Бірюков закликав пам’ятати про такі фейкові танки щоразу, коли в Росії заявляють про велику кількість знищеної техніки Сил оборони.

У "Мілітарному", додали, що каркасні макети копіюють модель Leopard 2A6. Однак порівняно з оригіналом вони мають менший розмір.

Фото: Юрій Бірюков / Facebook

"В Україні вже тривалий час використовують муляжі танків, які мають ввести в оману авіарозвідників", — підкреслили аналітики.

Leopard можуть бути й надувними

Як передавали у Janes, чеська компанія Inflatech демонструвала надувні танки Leopard 2A4, які постачались в Україну.

Вага такої приманки становить лише 35,2 кілограма. За даними виробника, надувні муляжі здаються безпілотникам справжніми на відстані приблизно від 1500 метрів.

Фото: militaeraktuell.at

Такий Leopard надувається за допомогою чотиритактного бензинового або дизельного двигуна, і розгорнути його можуть дві особи лише за 10 хвилин. В Inflatech завірили, що за поривів вітру до 15 м/с їхній виріб — стабільний, тобто не виказує себе зайвими коливаннями.

У компанії пояснили, що не використовують металеві або пластикові конструкції попри їхню більшу подібність за формою через вагу. Окрім того, гаряче повітря для надування муляжу допомагає заплутати ворога. Також для обману використовуються гнучкі радіовідбивачі й спеціальна радіовідбивна плівка.

Росіяни теж використовують муляжі

ЗС РФ також вже ловили на використанні макетів військової техніки як приманки. Однак український дрон при підльоті розкусив обман.

Російські окупанти розмістили кілька муляжів на відкритій ділянці поблизу залізниці й автодороги. Аналітики припускали, що ворог використав або надувні, або каркасні макети з натягнутою тканиною чи іншого матеріалу. За зовнішнім виглядом та габаритом вони ідентичні "оригіналам".

Фото: Мілітарний

Одним з показників, який видав російські сили, стала відсутність слідів на землі. Якби техніка була справжньою, поблизу неї було б видно сліди від пересування гусениць. Проте, як зазначали у "Мілітарному", іноді загарбники створюють їх для більшої реалістичності.

Надувні танки в арсеналі ЗС РФ також є. Закупівлю таких макетів різноманітної техніки — від танків до літаків — Москва розпочала ще у 2013.

Нагадаємо, 2 листопада керівник міськадміністрації Віталій Барабаш попередив про третю хвилю штурму Авдіївки російськими силами. Він розповів, що останнім часом через погоду ЗС РФ використовують менше техніки та покладаються на піхоту.

Також 2 листопада командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що ЗСУ знищили черговий ворожий літак Су-25. Загалом було знищено 40 одиниць військової техніки РФ.