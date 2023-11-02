"Ще побачите результат": у Генштабі розповіли про виробництво далекобійної зброї (відео)

За словами бригадного генерала Сергія Баранова, Україні потрібно розвивати ракетні війська, а також нарощувати виробництво артилерійських систем. Вже є дослідні зразки, проводяться випробування.

В Україні працює ракетна програма і розробляються нові типи артилерійських установок. Наразі триває робота над виробництвом причіпних гармат. Про це 2 листопада розповів начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генерального штабу Збройних Сил України, бригадний генерал Сергій Баранов в інтерв‘ю онлайн-проєкту KYIV NOT KIEV.

"Вона (ракетна програма — ред.) працює. Є вже дослідні зразки, проводяться випробування. Усе розповідати не можу, але працюємо", — зазначив він.

Сергій Баранов прокоментував виробництво української далекобійної зброї, з якої наприкінці серпня цього року було уражено ціль на 700 км.

"Це була повністю нова ракета, і ми будемо нарощувати її спроможності щодо дальності і точності. Я думаю, що ви ще побачите результат невдовзі", — зазначив він.

Також бригадний генерал розповів, що наші фахівці розробляють нові типи артилерійських установок. За його словами Україна відмовляється від 152 калібру і переходить на 155.

"Зараз ми працюємо над причіпними гарматами. Це те, що стосується саме артилерійських систем. Але нам треба нарощувати виробництво і розвивати ракетні війська, і ми також над цим усім працюємо", — підкреслив Сергій Баранов.

Дивитись: 12:19

Зброя українського виробництва

У січні 2023 року колишній міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Україна профінансувала серійне виробництво вітчизняної артилерійської установки САУ "Богдана".

2С22 "Богдана" — українська колісна самохідна гаубиця, зі стволом калібру 155 мм. Перший прототип побудований на шасі КрАЗ-63221. Розробка розпочата щонайменше з 2018 року. Стала першою українською САУ, що розроблена під стандартний для країн НАТО калібр 155 мм.

Нагадаємо, 9 жовтня ЗСУ показали застосування батареї українських "Богдан" на різних шасі. На озброєнні 1-ї окремої бригади спецпризначення є декілька САУ "Богдана" на базі білоруського МАЗ-6317 та чеської Tatra.