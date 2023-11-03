Війна "не зайшла в глухий кут": у Кремлі прокоментували статтю Залужного

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Україні варто зрозуміти, що "абсурдно навіть говорить про можливість її перемоги на полі бою".

Прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков прокоментував статтю головнокомандувача Збройних сил України для видання The Economist. Про це повідомляє "ТАСС".

У Кремлі не погодилися зі словами Валерія Залужного про те, що конфлікт навколо країни зайшов у глухий кут. Окрім того, прессекретар Володимира Путіна вчергове пообіцяв росіянам, що РФ досягне всіх цілей "спецоперації".

"Ні, він не зайшов у глухий кут. Росія послідовно продовжує проведення спеціальної військової операції. Всі цілі, які ставилися, повинні бути виконані", — заявив Пєсков під час брифінгу 2 листопада.

За словами прессекретаря, Україна давно має зрозуміти, що "абсурдно навіть говорить про можливість її перемоги на полі бою".

"Київському режиму вже давно потрібно було зрозуміти, що навіть говорить про якісь перспективи перемоги київського режиму на полі бою — це абсурдно. І чим раніше київський режим для себе це усвідомить, тим скоріше відкриються якісь перспективи", — наголошує він.

Реакція Білого дому на статтю Залужного: деталі

Нагадаємо, раніше координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі відреагував на статтю головнокомандувача ЗСУ.

Кірбі заявив, що тези, викладені в статті Валерія Залужного, говорять про необхідність продовжити допомогу Києву.

Крім того, Кірбі підкреслив, що надавати допомогу Україні відповідно до її поточних потреб було б легше, якби Конгрес ухвалив запит президента США Джо Байдена про додаткове фінансування.

Нагадаємо, згідно з публікацією The Economist від 1 листопада, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут, для виходу з якого необхідно зробити великий технологічний стрибок.

Раніше, 27 вересня, видання писало, що Захід, можливо, буде менше допомагати Україні наступного року. Як зазначають журналісти, Кремль готовий витрачати на війну набагато більше, ніж Захід.