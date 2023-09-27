Дефіцит доброї волі: Захід менше допомагатиме Україні наступного року, — The Economist

Журналісти зазначили, що Кремль готовий витрачати на війну проти України набагато більше, ніж Захід. З іншого боку, країни НАТО намагаються виправити дисбаланс, також інвестуючи у виробництво зброї, хоча взялися за це запізно.

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Хоч би як залізобетонно звучали обіцянки Заходу продовжувати військову підтримку України в боротьбі з російською агресією, вони залежать від двох невизначених чинників. Про це пише видання The Economist.

За словами журналістів, насамперед ідеться про запаси Заходу та його військову промисловість. Так, у РФ змогли перебудувати ВПК на воєнний час наприкінці 2022 року. Зараз РФ може виробляти близько 200 танків на рік.

Ба більше, як повідомляється, Кремль готовий витрачати на війну проти України набагато більше, ніж Захід. Так, військові витрати зараз становлять близько 40% національного бюджету Росії. З іншого боку, країни НАТО намагаються виправити дисбаланс, також інвестуючи у виробництво зброї, хоча взялися за це запізно.

Видання пише, що другий фактор є політичним. Так, у Європі ситуація здається більш сприятливою для України. Згідно з проведеними опитуваннями, 64% європейців виступають за надання військової допомоги Києву. Однак є сили, які вважають допомогу Україні марною тратою європейських ресурсів.

Крім того, як повідомляється, європейських чиновників приємно дивують реформи, які Україна проводить заради вступу до ЄС.

З іншого боку, як зазначили журналісти, у США перспективи більш неоднозначні. Більшість членів Палати Конгресу представників можуть підтримувати Україну, але невелика кількість республіканців дотримується досить антиукраїнських поглядів.

У матеріалі йдеться, що в довгостроковій перспективі допомога Україні перетвориться на партійне питання. Демократи, як і раніше, готові підтримувати Київ, тоді як частина республіканських виборців, перебуваючи під впливом можливого кандидата в президенти Дональда Трампа, налаштовані скептично.

Повідомляється, що поки неясно, чи зможе Європа замінити США, якщо ті обмежать допомогу Україні. Ба більше, йдеться не лише про гроші та матеріальні ресурси, а й політичну волю. Так, представники Вашингтона завжди були опорою зусиль союзників, зокрема, під час зустрічей у Рамшнайте.

Нагадаємо, що в Міноборони Німеччини заявили, що умови перемоги у війні ухвалюватиме виключно Україна. За словами німецького міністра Бориса Пісторіуса, Росія повинна програти і це чітка позиція Берліна. Захід продовжить підтримувати Київ до переможного кінця.