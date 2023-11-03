"Посилюємо ППО": Зеленський прокоментував нічну атаку Shahed (фото, відео)

Збройні сили Російської Федерації завдаватимуть більше ударів з наближенням зими. Україна відповідатиме на атаки ворога, розповів президент.

Після нічної атаки Збройних сил Російської Федерації президент Володимир Зеленський заявив, що Україна посилюватиме протиповітряну оборону та мобільні вогневі групи. Про це він повідомив у своєму Telegram.

Він зазначив, що в ніч з 2 на 3 жовтня російські військові випустили близько 40 безпілотних літальних апаратів типу Shahed, проте понад половину було знищено. Президент подякував за кожен збитий дрон українській авіації, зенітникам, мобільним вогневим групам. Зокрема, захисника небо результативно працювати у десяти областях — Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Київської, Кіровоградської, Вінницької, Хмельницької, Львівської.

"Дякую всім за уважність! На жаль, були і влучання. Попередньо — без жертв. Наслідки ліквідовуються. Харків… Львівщина, Франківщина. Посилюємо ППО. Посилюємо мобільні вогневі групи", — наголосив Володимир Зеленський.

Президент додав, що російські військові намагатимуться завдавати більше шкоди з наближенням зими, проте Україна потужно відповідатиме ворогу.

Нічна атака ЗС РФ: що відомо

Вночі 3 листопада російські військові обстріляли українські міста за допомогою безпілотників Shahed. Звуки вибухів лунали в Херсоні, Харкові, Кропивницькому та Одещині. Крім цього, повітряна тривога була оголошена й в інших регіонах. Керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що внаслідок влучань виникла пожежа та зайнялося нежитлове приміщення.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що відбулося влучання в об'єкт інфраструктури в Одеській області. З її слів, постраждалих немає, а руйнування не є критичними.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов заявив, що в результаті ворожої атаки були пошкоджені два гаражі, чотири легковики та господарська споруда, частково було зруйновано заклад освіти. За медичною допомогою звернулися вісім людей.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили, що вночі українська ППО знищила 24 ударні БПЛА типу Shahed-136/131 та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Ворог запускав дрони з території Курської області та з району Приморсько-Ахтарська.