"Шахеди" та ракета Х-59: у Повітряних силах ЗСУ розкрили результати роботи ППО (фото)

У п'ятницю, 3 листопада, російські війська завдали ударів по цивільних об'єктах у різних містах України, застосовуючи дрони та ракети.

Related video

У ніч на 3 листопада 2023 року українськими силами ППО знищено 24 ударних БпЛА Shahed-136/131 та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Командування Повітряних Сил Збройних Сил України у Telegram повідомило подробиці.

Українські міста російську окупанти атакували чотирма десятками Shahed-136/131 з території Курської області та з району Приморсько-Ахтарська. Противник застосував й керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору окупованої території Херсонщини.

Важливо

"Грізна зброя": у Повітряних силах пояснили, чому РФ запускає менше "шахедів" під час атак

"Шахеди" запускались певними хвилями й невеликим групами прямували у різних напрямках. У більшості областей України оголосили повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона. Для того, щоб відбити повітряний напад залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла про влучання у об'єкт інфраструктури в Одеській області. Вона зазначила, що атака цієї ночі виявилася досить масованою та потужною. Окрім цього, ворог обрав розгалужену географію цілей, які намагався атакувати.

У зоні відповідальності ОК, зі слів Гуменюк, знищили 11 ударних дронів. На Одещині окупанти влучили по технічній території інфраструктурного об'єкта. Постраждалих внаслідок атаки немає, руйнування не є критичними.

Наталія Гуменюк прокоментувала такі дії окупантів. Вона вважає, що причина намагань Росії атакувати глибокі тили полягає у відсутності переваги на фронті. Саме тому російські окупанти завдали ударів по цивільні інфраструктурі.

Нагадаємо, Росія обстріляла вночі 3 листопада міста України. Наслідки атаки БПЛА назвали посадовці.