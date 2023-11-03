"Страждатиме російська енергетика": у Зеленського розповіли про відповідь на обстріли РФ

Деякі російські громадяни зможуть показати іншим росіянам, що таке жити без опалення у XXI столітті, розповіли в Офісі президента.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна відповідатиме на удари Збройних сил Російської Федерації по енергетичній інфраструктурі. Про це він повідомив в інтерв'ю "24 Каналу", опублікованому 3 листопада.

"Хочу наголосити і про це говорив президент: у цьому сезоні Росія має зрозуміти, що це буде гра з двостороннім рухом. Не тільки енергетика України страждатиме, якщо потрібно, то симетрично буде страждати й російська енергетика", — сказав Михайло Подоляк.

Він наголосив, що це не означає, що українська сторона це робитиме, проте в Росії вже є "альтернативні" російські громадяни, які зможуть показати росіянам, що таке життя без опалення у XXI столітті.

Крім цього, він розповів, що Україна має величезний досвід, енергетики розуміють, що потрібно робити, аби не було розривів чи блекаутів. Михайло Подоляк наголосив, що це не означає, що не може бути якихось ексцесів.

"Це означає, що ми набагато більше готові до цього сезону, бо розуміємо, що буде робити Росія, і які в нас є ресурси, щоб захиститись", — зазначив він.

Подоляк додав, що наразі Україна інакше розуміє, як забезпечити фізичний захист тих чи інших об'єктів. Проте російські військові використовують різне озброєння, зокрема й високоточне, а тому радник ОП закликав українців спускати до бомбосховищ під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, 3 листопада з'явилося інтерв'ю, у якому представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Андрій Юсов заявив, що Росія може знову атакувати українські енергооб'єкти зимою. Зокрема, розвідка знає, коли ворог планує розпочати свої удари.

2 листопада секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, що ворог намагатиметься атакувати об’єкти критичної інфраструктури, що забезпечують життєдіяльність.