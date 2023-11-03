Розрахунок Himars привітав із Днем ракетних військ і артилерії та застосував ракети ATACMS (відео)

В Україні щорічно 3 листопада відзначають професійне свято воїнів ракетних та артилерійських підрозділів, завдяки саме яким й вдається стримувати російську навалу.

Розрахунок реактивної системи залпового вогню Himars привітав українців із Днем ракетних військ і артилерії, продемонструвавши запуск американських балістичних ракет ATACMS. Відео опублікував у Telegram полковник ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".

Боєць на тлі двох комплексів побажав офіцерам та солдатам мирного неба над головою. Він наголосив, що після застосування далекобійної техніки ворог зазнає значних втрат.

"Ви ті, хто несе із неба кару Божу. Ви ті, після кого тільки тиша. Ви – боги війни", – заявив захисник.

День ракетних військ і артилерії

В Україні щорічно 3 листопада відзначають професійне свято воїнів ракетних та артилерійських підрозділів. Бійці цих формувань роблять значний внесок у боротьбу з російськими окупантами.

Високоточні ракетно-артилерійські системи, які надали країни-партнери, почали відігравати одну зі знакових ролей. Завдяки їм й вдалося створити далекобійний "вогневий кулак", який й допомагає нищити російських окупантів у великій кількості.

За час російсько-української війни сотні військовослужбовців підрозділів ракетних військ і артилерії відзначені державними нагородами.

День інженерних військ встановлено в Україні згідно з Указом Президента від 27 жовтня 1999 року.

Нагадаємо, 1 листопада система HIMARS знищила прямим влучанням російський БПЛА ZALA. Місце приземлення БПЛА було атаковано точним ударом. Вдалося знищити екіпаж та саму установку, яка використовується для наведення дронів "Ланцет" та розвідки.