РФ сховала свою авіацію в Таганрозі після удару ATACMS (супутникові знімки)

За даними експертів, росіяни хочуть використовувати Таганрог не тільки як новий злітний майданчик для ударних гелікоптерів, але також і як "перевалочний пункт" для ремонту своєї авіації.

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Російські військові перекинули свою авіацію на аеродром у Таганрозі у відповідь на удар ATACMS, який було завдано Збройними Силами України по їхній базі в Бердянську. Про це повідомляє військовий аналітик Брейді Афрік у Twitter.

У Таганрог було переміщено 21 вертоліт типів Ка-52 і Мі-8. Це залишки тієї авіації РФ, яка раніше перебувала в Бердянську.

"На останніх знімках російської авіабази в Таганрозі видно кілька гелікоптерів і великих літаків поруч із транспортними засобами та обладнанням. Ця база є однією з декількох, які використовуються російськими літаками, що літають над Україною", — написав Африк.

Крім того, експерт показав знімки, які свідчать про появу такої кількості гелікоптерів на базі в Таганрозі, яка раніше використовувалася як майданчик для Су-25СМ3. Однак поки що не відомо, чи були вони туди доставлені повітрям, чи перевезені наземним транспортом.

Ймовірно, тепер росіяни хочуть використовувати Таганрог не тільки як новий злітний майданчик для ударних гелікоптерів, але також і як "перевалочний пункт" для ремонту своєї авіації в разі нових ударів ATACMS.

Нагадаємо, що британська розвідка повідомляла, що Російська Федерація може передислокувати в Новоросійськ більшу частину військово-морських сил.

А 28 вересня в Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що прогнозований термін служби бойових літаків Російської Федерації може закінчитися набагато раніше, ніж це планували в Повітряно-космічних силах. Також у РФ ускладнилося додаткове обслуговування літаків через брак запасних запчастин через зростання попиту та міжнародні санкції.