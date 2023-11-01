РФ спрятала свою авиацию в Таганроге после удара ATACMS (спутниковые снимки)

По данным экспертов, россияне хотят использовать Таганрог не только как новую взлетную площадку для ударных вертолетов, но также и как "перевалочный пункт" для ремонта своей авиации.

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Российские военные перебросили свою авиацию на аэродром в Таганроге в ответ на удар ATACMS, который был нанесен Вооруженными Силами Украины по их базе в Бердянске. Об этом сообщает военный аналитик Брейди Африк в Twitter.

В Таганрог был перемещен 21 вертолет типов Ка-52 и Ми-8. Это остатки той авиации РФ, которая раньше находилась в Бердянске.

"На последних снимках российской авиабазы в Таганроге видны несколько вертолетов и крупных самолетов рядом с транспортными средствами и оборудованием. Эта база является одной из нескольких, которые используются российскими самолетами, летающими над Украиной", — написал Африк.

Кроме того, эксперт показал снимки, которые свидетельствуюи о появлении такого количества вертолетов на базе в Таганроге, которое ранее использовалось как площадка для Су-25СМ3. Однако пока не известно, были ли они туда доставлены воздухом или перевезены наземным транспортом.

Вероятно, теперь россияне хотят использовать Таганрог не только как новую взлетную площадку для ударных вертолетов, но также и как "перевалочный пункт" для ремонта своей авиации в случае новых ударов ATACMS.

Напомним, что британская разведка сообщала, что Российская Федерация может передислоцировать в Новороссийск большую часть военно-морских сил.

А 28 сентября в Министерстве обороны Великобритании заявили, что прогнозируемый срок службы боевых самолетов Российской Федерации может закончиться гораздо раньше, чем это планировали в Воздушно-космических силах. Также в РФ усложнилось дополнительное обслуживание самолетов из-за нехватки запасных запчастей из-за роста спроса и международных санкций.