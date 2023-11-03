Залужний хоче розширення мобілізації: у Раді відповіли, чи будуть змінювати закон

Член оборонного комітету Ради Федір Веніславський нагадав, що парламент вже вносив деякі зміни для боротьби з "прогалинами" в нормативних актах.

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив, що в Україні потрібно розширювати список категорій громадян, які підлягають мобілізації. Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський відповів, чи очікувати відповідних змін у законодавстві. Про це відомо з його брифінгу у Media Center Ukraine-Ukrinform від 3 листопада.

"З точки зору діяльності Верховної Ради України, з точки зору законодавчого підґрунтя, підстав для якихось радикальних змін законодавства щодо мобілізації немає", — сказав він.

Чиновник пояснив, що ТЦК є структурою ЗСУ. Тобто ними керують офіцери, підпорядковані головнокомандувачу.

"Тому, якщо керівники сектору безпеки та оборони вважатимуть, що є якісь підстави для збільшення кількісних чи якісних показників мобілізованих громадян України, то вони на сьогодні мають всі можливості для того, щоб це зробити в рамках чинного законодавства", — підкреслив Веніславський.

Також він згадав наявні "прогалини" у законах, які, зокрема, стосуються здобуття другої вищої освіти та догляду за недієздатними особами. Член парламентського комітету наголосив, що Рада вже вносила відповідні зміни. Зараз, з його слів, кардинальні зміни для реалізації цілей Залужного не плануються, але над удосконаленням мобілізації робота триває.

Брифінг Федора Веніславського (про законодавчі зміни — з 1:43)

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поділився своїми цілями у сфері мобілізації. З його слів, в Україні запроваджують єдиний реєстр призовників та "бойове стажування", а також мають розширити категорії громадян, що підлягають призову.

Оцінку цій заяві Залужного вже дав секретар оборонного комітету Ради Роман Костенко. Він розповів про наявні проблеми з проведенням мобілізації населення в Україні.