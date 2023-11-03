Люди хворіють і голодують: на окупованих територіях фіксується безробіття, — ЦНС

За інформацією підпілля, противник не тільки не розв'язує проблеми місцевих мешканців, а й провокує нові конфлікти між ними. Соціальна напруга зростає.

Рівень бідності на тимчасово окупованих територіях України продовжує зростати через дії противника. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву (ЦНС) 3 листопада.

В українському підпіллі зазначили, що місцеве населення потерпає від безробіття, голоду та різних хвороб. При цьому, росіяни не тільки не допомагають людям, а й провокують їх на конфлікти з різних питань.

"На тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України наростає соціально-економічна криза. У регіоні спостерігається соціальна напруга та фіксується значне зменшення кількості мешканців, особливо в маленьких містечках і селах окупованих регіонів. Окупаційні адміністрації жодним чином не розв'язують проблеми місцевих жителів", — ідеться в повідомленні.

Насамперед, як зазначають у підпіллі, зумовлено це відсутністю логістичної складової, що в результаті не дає змоги вчасно доставляти продукти до місцевих магазинів. Людям нічого їсти через дії окупаційної "влади".

Другий момент, який також дуже впливає на ситуацію в містах і селах, — високий відсоток безробіття і блокування переказів із територій, які підконтрольні Україні.

"Також не налагоджена система постачання медикаментів, що створює додаткове навантаження власне на літніх людей. Жоден колаборант не зможе уникнути покарання", — заявили в ЦНС.

Нагадаємо, 25 жовтня повідомлялося, що росіяни стали частіше скаржитися на маленькі зарплати. Економічна ситуація в Росії продовжує погіршуватися і бідність стає все ближчою.