Мобілізація в Україні: з якими хворобами можуть призвати до ЗСУ

Українці можуть отримати три види повісток замість чотирьох. Через повномасштабну війну не вручають повістки для призову на строкову військову службу.

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація до 15 листопада. У цей час представники територіальних центрів та соціальної підтримки (ТЦК та СП) можуть вручити повістки військовозобов'язаним. Зокрема, чоловіки призового віку можуть отримати три види повісток. Фокус розбирався, що очікує на військовозобов'язаних у листопаді.

Таким чином існує чотири види повісток, проте через повномасштабну війну в Україні не вручають повістки для призову на строкову військову службу. Тому в листопаді військовозобов'язані можуть отримати наступні повістки:

Повістка для уточнення даних (її вручають для оновлення інформації про склад сім’ї, стан здоров’я, місце роботи, прописки. Такий документ не означає мобілізацію, оскільки є процедурою для підтримання актуальної інформації про людину);

Повістка на проходження військово-лікарської комісії (зобов'язує громадянина пройти медичне обстеження ВЛК, аби та визначила придатність чи непридатність до військової служби. Висновок комісію можуть використати для подальшого призову на військову службу або формування мобілізаційного розпорядження);

Мобілізаційне розпорядження або "бойова повістка" (вважається викликом для негайного призову на військову службу до ЗСУ через мобілізацію. Такий документ вимагає від військовозобов'язаного з'явитися у вказане місце та час).

Крім цього, Міністерство оборони України у серпні наказом №490 затвердило перелік хвороб, з якими військовозобов'язані визнаються придатними до військової служби. У результаті за "спірними" статтями придатними до військової служби визнаватимуть усіх. Мова йде про наступні хвороби:

клінічно вилікуваний туберкульоз;

вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;

безсимптомний ВІЛ;

повільно прогресуючі та непрогресуючі з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями анемії, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани, інші хвороби крові та кровотворних органів, деякі порушення із залученням імунного механізму;

хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;

легкі короткотривалі хворобливі прояви психічних розладів;

невротичні, пов’язані зі стресом і соматоформні розлади (фобійні, тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні, соматофортні та інші невротичні розлади, неврастенія, реакції на тяжкий стрес);

повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій (хвороба Паркінсона, розсіяний склероз та інші види склерозу, полінейропатія);

епізодичні та пароксизмальні розлади, крім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів і систем (мігрені, синдроми головного болю, хронічний посттравматичний головний біль, ішемічні напади, синдроми артерій, порушення сну).

Нагадаємо, в Україні чоловіки повинні йти до військкоматів у той рік, коли їм повинно виповнитися 17 років. Проте призвати на військову службу можуть лише після досягнення повноліття.

28 жовтня представник президента України у Верховній Раді та член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що в Україні щодня відбуваються планові мобілізаційні заходи. Це необхідно для формування нових підрозділів.