Ліванський фронт: лідер "Хезболли" дав зрозуміти, що оголошувати війну Ізраїлю сьогодні не буде

За словами глави шиїтського руху Хасана Насралли, бойовики "Хезболли" з перших днів теракту 7 жовтня підтримують палестинців, готові до будь-яких сценаріїв і безсумнівно перейдуть до "нового етапу".

Глава ліванського радикального угруповання "Хезболла" Хасан Насралла під час виступу 3 листопада заявив, що ймовірність повномасштабного конфлікту з Ізраїлем велика. За його словами, сили "Хезболли" практично з перших днів теракту 7 жовтня виступили на боці ХАМАС, але не зупиняться на досягнутому і перейдуть до "нового етапу". Відео виступу Насралли опубліковано в YouTube.

Водночас ватажок ісламських радикалів дав зрозуміти, що сьогодні оголошення повномасштабної війни проти Ізраїлю не буде.

"Дехто каже, що сьогодні я маю намір оголосити про наше втручання, але ми втручаємося з 8 жовтня, на другий день "Повені Аль-Акси". Дехто хоче, щоб ми почали повномасштабну війну, і для них дії на північному кордоні можуть розглядатися як обмежені, але це, безумовно, не так", — заявив Насралла.

Генсек терористичної організації додав, що бойовики "Хезболли" допомогли палестинцям тим, що нібито відтягли частину ізраїльських сил і не допустили, щоб ЦАХАЛ усією міццю обрушилася на Сектор Гази.

Насралла також оголосив загальну готовність "Хезболли", яка є проксі-угрупованням Ірану, до будь-яких змін на ліванському фронті та підкреслив, що всі сценарії можливі. Але в будь-якому разі битва з Ізраїлем закінчиться перемогою Гази, підкреслив генсек.

Крім того, він закликав арабські країни докласти всіх зусиль для того, щоб у Газі припинилися бойові дії та відкрити пропускний пункт Рафах на кордоні з Єгиптом.

"Арабські та ісламські країни повинні принаймні докласти зусиль для досягнення припинення різанини в Газі, навіть якщо деякі з них не хочуть воювати або чимось жертвувати", — сказав Насралла.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху 22 жовтня заявив, що Лівану загрожують руйнівні наслідки, якщо бойовики угруповання "Хезболла" зважаться воювати з Ізраїлем. За його словами, у цьому разі ізраїльська армія завдасть противнику удару такої сили, якої він навіть не уявляє.