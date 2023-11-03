"Росіяни випробують на собі": ОТРК "Грім-2" існує і вдосконалюється, — Генштаб

За словами бригадного генерала Сергія Баранова, офіційно ці комплекси перебувають на стадії розробки. Але росіяни постійно оголошують про їхнє знищення.

Оперативно-тактичний комплекс "Грім-2" ("Сапсан"), створений в Україні, продовжує розвиватися і вдосконалюватися, а російські інтереси "можуть оцінити його ефективність на собі". Про це заявив начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ бригадний генерал Сергій Баранов в інтерв'ю Армії FM.

Під час бесіди журналіст зазначив, що окупанти постійно оголошують про руйнування ракет комплексу "Грім-2" і місць їхнього виробництва, хоча офіційно ці комплекси перебувають на стадії розробки. Завдання журналіста полягає у з'ясуванні реальної ситуації з "Грім-2".

"Я поки що хотів би таємничість зберегти. Але так, він є, він удосконалюється, і росіяни нехай відчувають його дію на собі", — відповів Баранов.

Що відомо про ОТРК "Грім-2"

У наземному колісно-мобільному ОТРК "Сапсан" передбачається використання одноступеневих балістичних ракет (7 м завдовжки, до 3500 кг і майже півтонної неядерної боєголовки; радіус стрільби — 30-480 км), зенітних ракет дальнього радіусу ураження (до 1100-150 км) і протикорабельних ракет середнього радіусу (до 2100 кг; 5-90 км).

Точність для балістичної ракети — 2-200 метрів кругового можливого відхилення, зенітної — 87%.

Нагадаємо, що на тлі повідомлень про успішну роботу української ППО щодо перехоплення російських балістичних ракет системою Patriot, у Росії теж вирішили похвалитися досягненнями своїх протиповітряних захисників. У Міноборони РФ заявили, що з легкістю збивають українські балістичні ракети "Грім-2".

Також зазначимо, що українська розробка — підводний дрон "Марічка" успішно пройшов випробування. БпЛА можна застосовувати для ураження мостів, кораблів, берегових укріплень і підводних човнів окупантів.