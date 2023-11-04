РФ передасть "Хезболлі" комплекси "Панцир-С", щоб стримати Ізраїль, — ISW

За даними аналітиків, сирійський диктатор Башар Асад погодився передати системи ППО, що залишилися в елементів ПВК "Вагнер". Ізраїль історично покладався на РФ у стримуванні діяльності Ірану в близькосхідному регіоні.

Російські самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси (ЗРПК) "Парцир-С", що залишалися в елементів ПВК "Вагнер" у Сирії, можуть опинитися в руках бойовиків підтримуваної Іраном ліванської організації Хезболла, яку підтримує Іран. Про це йдеться у зведенні "Інституту вивчення війни" від 4 листопада.

Аналітики посилаються на дані, 3 листопада опубліковані CNN. Журналісти з посиланням на джерела повідомили, що Башар Асад погодився передати російські системи ППО "Хезболлі", а підрозділам ПВК "Вагнер" доручено доставити їх після спільних переговорів між трьома сторонами.

Днем раніше видання WSJ повідомляло, що розвідці США стало відомо про те, що ПВК "Вагнер" передасть російські системи ППО "Хезболлі".

Армія оборони Ізраїлю часто завдає авіаударів по постачанню іранської зброї, яка йде до Сирії та через неї. Башар Асад міг звернутися до представників "Вагнера" з проханням передати системи ППО "Хезболлі". Ці озброєння можуть використовуватися як стримувальний фактор, щоб зупинити потенційні військові дії Ізраїлю.

Попередні оцінки ISW вказували на те, що РФ може знайти можливості для постачання озброєнь до Сирії, без ризику ізраїльських авіаударів. Аналітики відзначають складнощі в ізраїльсько-російських відносинах у тому, що стосується Сирії, оскільки Ізраїль історично покладався на РФ у стримуванні діяльності Ірану в цьому регіоні.

3 листопада голова МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахян провів телефонні переговори зі своїм колегою із Сирії Фейсалом Мекдадом, а також міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

2 листопада в Тегерані секретар Вищої ради національної безпеки Ірану контрадмірал Алі Акбар Ахмадян провів зустріч зі спеціальним представником президента РФ Володимиром Путіним у сирійських справах Олександром Лаврентьєвим.

3 листопада іранські ЗМІ передрукували повідомлення західних ЗМІ про те, що Ізраїль уже не попереджає ЗС РФ перед тим, як завдати ударів по Сирії.

Аналітики також згадали, що ліванська "Хезболла" та інші організації з так званої "Осі опору" 3 листопада тричі атакували Ізраїль із південної частини Лівану. В одній з атак використовували ударний безпілотник.

У ЦАХАЛ повідомили, що після цього було поранено двох солдатів і що був і авіаудар у відповідь.

Нагадаємо, що Ізраїль відреагував на звинувачення з боку РФ в ООН. Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан зазначив, що Москва за допомогою терактів ХАМАС в Ізраїлі хоче відвернути увагу від війни в Україні.

Також повідомлялося, що ЦАХАЛ перейшов до завершального етапу війни. Армія Ізраїлю заявила про оточення міста з повітря, суші та моря.