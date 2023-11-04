"Остання, хто може нас повчати": Ізраїль відреагував на звинувачення з боку РФ в ООН

На думку посла Ізраїлю в ООН Гілада Ердана, Москва використовує терористичну атаку ХАМАС на ізраїльтян, щоб відвернути увагу світової спільноти від війни в Україні.

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Представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан прокоментував слова посла Російської Федерації в ООН Василя Небезні про те, що Єрусалим не має права на самооборону. Про це пише ізраїльський портал Ynet.

Як зазначають журналісти, Небезня заявив, що Ізраїль є "державою-окупантом".

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"Усе, що вони (США та їхні союзники) можуть зробити, це говорити про очевидне право Ізраїлю на самооборону, хоча, як держава-окупант, він не має такого права", — сказав російський дипломат.

У відповідь посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан зазначив, що РФ користується нападом бойовиків ХАМАСу на ізраїльтян у "збочений спосіб", намагаючись відвернути міжнародну спільноту від російської військової агресії в Україні.

"Смішно чути саме від представника Росії проповідь моралі щодо Ізраїлю на тему прав людини і міжнародного права. Представника країни, яку виключили з Ради ООН з прав людини. Росія — остання, хто може нас повчати", — сказав Ердан.

Ізраїльський дипломат також додав, що "кожна людина у світі" розуміє, як би поводилася РФ, якби тисячі росіян були вбиті та взяті в полон терористами.

Нагадаємо, під час спецсесії ООН 2 листопада постійний представник РФ Василь Небензя Росії розкритикував позицію США щодо подій на Близькому сході. За його словами, "в інших ситуаціях" країни вимагають дотримання гуманітарного права, створюють комісії з розслідування і накладають санкції на агресорів.

Пізніше 3 жовтня, ЗМІ повідомили, що Ізраїль припинив інформувати Росію про свої операції в Сирії після атаки терористів з організації ХАМАС на ізраїльську територію.