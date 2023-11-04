На знищених ЗС РФ будівлях партія "митців" намалює портрети окупантів, — ЦНС

В ЦНС заявили, що завданням "митців" буде створити серію муралів, які возвеличують загарбницьку політику президента Росії Володимира Путіна.

На тимчасово окуповані території України російські окупанти завезли "митців" для підсилення пропаганди. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС, їх завданням буде створити серію муралів, які возвеличують загарбницьку політику президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Окрім того, так звані "митці" мають намалювати низку стінописів на будинках в містах, які знищили Збройні сили Росії під час загарбницької війни на території України.

Зокрема, як зазначають в ЦНС, "художники" намалюють обличчя військових злочинців, які "вдерлись в іншу країну".

Також відомо, що відповідний проєкт профінансують за гранти Кремля, а будинки, на яких створять стінописи, визначає окупаційна адміністрація.

"Кожен пропагандист є таким же злочинцем як солдат й, отже буде нести відповідальність", — наголошують в Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, 3 листопада в ЦНС повідомили, що рівень бідності на тимчасово окупованих територіях України продовжує зростати через дії противника.

Раніше 2 листопада в Центрі національного спротиву заявили, що на тимчасово окупованих територіях не вистачає кадрів у навчальних закладах. Відтак окупаційні адміністрації просять Москву відправити більше "вчителів". Зазначається, що брак кадрів виник через небажання мешканців співпрацювати з окупантами.