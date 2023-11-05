Проходив випробування, щоб воювати проти України: подробиці ураження корабля РФ в Керчі

За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, уражений корабель ще навіть не брав участь в плаванні. Він розміщувався на заводі і проходив там певні випробування.

Сили оборони уразили один із найсучасніших кораблів РФ, носій крилатих ракет "Калібр" в Керчі. Це підтвердив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Підтверджую", — лаконічно написав він.

Раніше він висловив сподівання, що ще один плавзасіб пішов услід за "Москвою" та подякував пілотам тактичної авіації Повітряних Сил за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі судобудівного заводу "Залив" у Керчі, де стояв один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носій крилатих ракет "Калібр".

"Молодці, немов SCALPелем пройшлись. Також, дякую зенітникам повітряного командування "Схід" за збиті "Іскандери", що летіли у відповідь", — написав Олещук.

Як розповів в ефірі телемарафону спікер Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, уражений корабель ще навіть не брав участь в плаванні.

"Він проходив якісь там випробувальні роботи остаточні, аби потім вийти і воювати проти нашої держави" , — розповів він.

Міноборони Росії підтвердило пошкодження корабля внаслідок сьогоднішньої атаки в Керчі.

Раніше в телеграм-каналі, який моніторить стратегічну авіацію monitor повідомляв, що, ймовірно, йдеться про малий ракетний корабель "Аскольд".

"Життя постійно доводить, що Чорноморського флоту РФ у Криму не буде", — прокоментував ураження російського корабля очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що 4 листопада, Збройні сили України пошкодили суднобудівний завод "Залив" у Криму.