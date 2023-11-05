Коли військовий може звільнитися зі служби: юристка назвала список підстав

За словами юристки Тетяни Козан, однією з підстав звільнення від військової служби є сімейні обставини. При цьому причини мають бути підтверджені документально.

У військових, які служать на передовій, часто виникають зміни у своєму особистому житті, включно із сімейними обставинами. У зв'язку з деякими з них бійцям можуть надати їм право на звільнення від військової служби. Про це повідомила юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян у коментарі виданню "РБК-Україна".

Коли військові мають право на звільнення зі служби: пояснення

Згідно зі ст. 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", однією з підстав звільнення від військової служби є сімейні обставини.

Військовослужбовці строкової військової служби можуть звільнитися за сімейними обставинами:

у разі виникнення у них права на відстрочку або звільнення внаслідок зміни сімейних обставин.

Тим часом, військовослужбовці, які служать в армії за призовом і є частиною офіцерського складу, можуть бути звільнені з військової служби в разі зміни сімейних обставин або з інших поважних причин. Список таких причин визначається рішенням Кабінету Міністрів.

Відповідно до Постанови № 413 від 12 червня 2013 року, військовослужбовці, за винятком військовослужбовців строкової служби, та особи рядового і начальницького складу можуть бути звільнені з військової служби і служби осіб рядового і начальницького складу за такими сімейними обставинами та з інших поважних причин:

виховання матір'ю (батьком)-військовослужбовцем, особою рядового чи начальницького складу, яка (не) перебуває у шлюбі, дитини або кількох дітей, які проживають з нею (з ним), без батька (матері);

утримання матір'ю (батьком)-військовослужбовцем, особою рядового чи начальницького складу, яка (не) перебуває у шлюбі, повнолітньої доньки, сина віком до 23 років, якщо вона (він) є інвалідом I чи II групи або продовжує навчання (студенти, курсанти, слухачі (крім курсантів і слухачів військових навчальних закладів), стажисти вищого навчального закладу) та у зв'язку з цим потребує матеріальної допомоги матері (батька);

укладення шлюбу військовослужбовцем, особою рядового чи начальницького складу з громадянкою (громадянином) України, іноземцем або особою без громадянства, яка постійно проживає за межами України;

хвороба військовослужбовця, особи рядового чи начальницького складу або члена його сім'ї, якщо така хвороба згідно з висновком лікарської або лікарсько-експертної комісії перешкоджає проходити службу в даній місцевості або проживати в ній члену його сім'ї, у разі відсутності можливості переміщення (переведення) в іншу місцевість;

необхідність постійного стороннього догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми або дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії для осіб, старших за 18 років, або лікарсько-консультативної комісії для осіб, які не досягли 18 років;

наявність у військовослужбовця, особи рядового чи начальницького складу трьох і більше дітей;

неможливість призначення одного з військовослужбовців, осіб рядового чи начальницького складу, які перебувають у шлюбі, у межах одного населеного пункту (гарнізону) у разі переміщення (переведення) дружини (чоловіка) на нове місце служби в інший населений пункт (гарнізон);

довгострокове відрядження за кордон дружини (чоловіка) військовослужбовця, особи рядового і начальницького складу.

Військовослужбовці, які виконують військову службу під час мобілізації, а також особи, які призиваються на військову службу з числа резервістів у спеціальні тимчасові періоди, звільняються від служби після закінчення зазначеного періоду з таких причин:

у зв'язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років;

у зв'язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі захворювання нирок або нирок ІV ступеня, дитини, яка зазнала тяжкої травми, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров'я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, але якій не встановлено інвалідність;

у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми або дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я;

у зв'язку з наявністю дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I або II групи;

у зв'язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

через необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;

у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

військовослужбовці-жінки — у зв'язку з вагітністю;

військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років;

якщо їхні близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, баба чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час

Причини звільнення контрактників

Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються:

у зв'язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років;

у зв'язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі захворювання нирок або нирок ІV ступеня, дитини, яка зазнала тяжкої травми, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров'я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, але якій не встановлено інвалідність;

якщо є необхідність здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми або дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я;

у зв'язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;

у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

військовослужбовці-жінки — у зв'язку з вагітністю;

військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

якщо їхні близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, баба чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану;

Які документи дають право на звільнення

Залежно від конкретної сімейної обставини, яка надає право на звільнення від військової служби, список необхідних документів може дещо відрізнятися, оскільки кожна ситуація унікальна.

"Наприклад, у разі звільнення від військової служби на підставі наявності в одного з батьків інвалідності 1 або 2 групи потрібно надати такі документи: копію довідки МСЕК про призначення групи інвалідності, копію посвідчення особи (паспорта), а також копії документів, що підтверджують родинні зв'язки між військовослужбовцем і батьком (наприклад, свідоцтво про народження)", — роз'яснює фахівчиня.

За словами юристки, якщо під час служби військовослужбовця народилася третя дитина, необхідно надати копії свідоцтв про народження всіх дітей, копію посвідчення багатодітної сім'ї, а також документи, що підтверджують родинні зв'язки.

Як звільнитися з військової служби за сімейними обставинами

Надати рапорт командиру частини із зазначенням підстав для звільнення;

Додати належним чином завірені документи, що підтверджують сімейну обставину, яка дає право на звільнення;

Отримати наказ про звільнення з військової служби.

"Таким чином, можливо звільнитися від військової служби за сімейними обставинами, якщо знаєте свої права та вмієте ними скористатися. У разі неоднозначних і заплутаних ситуацій, завжди варто звернутися за професійною юридичною допомогою військових адвокатів", — підкреслює Тетяна Козян.

Нагадаємо, Залужний хоче розширення мобілізації. Член оборонного комітету ВР Федір Веніславський нагадав, що парламент уже вносив деякі зміни для боротьби з "прогалинами" в нормативних актах.

Раніше Фокус писав, з якими хворобами можуть призвати до ЗСУ. Міноборони України затвердило перелік хвороб, з якими військовозобов'язані визнаються придатними до військової служби. У результаті за "спірними" статтями придатними до військової служби визнаватимуть усіх.