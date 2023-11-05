"У багнюці і без чаю": британська розвідка дослідила умови ЗС РФ на фронті

Відомство звернуло увагу на так звані "Огарковские чтения" в РФ, на яких російські солдати розповіли, що тижнями перебувають "мокрими з ніг до голови" на передовій.

Російські окупанти на українськму фронті мають великі проблеми із облаштуванням побуту на полі бою. Про це йдеться в свіжому звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Так, відомство звернуло увагу на так звані "Огарковские чтения" — конференцію, названу на честь начальника Генерального штабу Збройних Сил СРСР Ніколая Огаркова. На цих "чтениях" російські солдати розповіли, що тижнями перебувають "мокрими з ніг до голови" на передовій.

"Один солдат підкреслив, що через ризик обстрілу з боку українських сил "не міг закип'ятити навіть кружку чаю". Він підкреслив, що живе й харчується "одноманітною" їжею в багнюці, що проникає звідусіль", – переповідає почуте британська розвідка.

У звіті йдеться про те, що створити комфортні умови та належне управління на оборонних позиціях — непросто для будь-якої армії.

"Однак дані з відкритих джерел свідчать про те, що російські війська, як правило, дуже погано виконують базові правила польового управління. Це, ймовірно, частково спричинено дефіцитом мотивованих молодших командирів, а також нестабільною логістичною підтримкою", – підсумовує британська розвідка.

Нагадаємо, що Сили оборони уразили один із найсучасніших кораблів РФ, носій крилатих ракет "Калібр" в Керчі.

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